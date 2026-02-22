La periodista Lety Villarreal alertó en redes sociales que el equipo de Azteca Noticias fue atacado mientras cubría los presuntos narcobloqueos en el estado de Guadalajara, ocurridos tras la detención y fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la comunicadora, la agresión ocurrió en la Avenida Iberoamericana, rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en donde hombres encapuchados dispararon y una bala impactó la camioneta.

“Afortunadamente, el equipo está a salvo”, señaló Villarreal, quien publicó un video de aspectos de la camioneta tras haber recibido el impacto del arma.

Lee también Muerte de “El Mencho” divide opiniones; Morena celebra “golpe histórico” al crimen y PAN pide no normalizar el terror

⚠️En Guadalajara, la periodista Lety Villarreal informó que el equipo de Azteca Noticias fue atacado mientras cubría los narcobloqueos.



Ocurrió sobre Avenida Iberoamericana; una bala impactó la camioneta.



El equipo se encuentra a salvo.https://t.co/jxxkW0kHcT — Azucena Uresti (@azucenau) February 22, 2026

“El Mencho” murió en un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, lo que ha desatado una oleada de violencia en al menos 20 entidades de la República; hasta 11 estados, según un recuento de EL UNVERSAL, no tendrán clases mañana lunes.

Tan solo en Jalisco, el Gabinete de Seguridad informó que aproximadamente 20 sucursales del Banco de Bienestar registraron daños derivados de hechos violentos. Estos incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y han sido atendidos por autoridades, con el fin de "garantizar la seguridad y restablecer el servicio".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vía redes sociales, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y permanecer informada; además, garantizó “absoluta coordinación” con los gobiernos de todos los estados tras estos hechos delictivos.

Lee también "El Mencho", una década bajo acecho en México; el líder del CJNG fue localizado en cinco ocasiones y logró huir

“Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em