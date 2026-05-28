Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República comenzaron el debate con el fin de dictaminar la minuta a la reforma judicial, la cual aplazará la elección de jueces y magistrados del 2027 a junio del 2028, así como se modifica el proceso de selección de juzgadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en funciones puedan reelegirse para un nuevo periodo de seis años.

Con la ausencia del senador Enrique Inzunza, acusado de posibles nexos con el Cártel de Sinaloa por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, empezó la discusión de la reforma judicial que incluye la reelección de los magistrados.

La reforma establece que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028, por lo que podrían mantenerse en el cargo hasta 17 años.

Debate en la Comisiones Puntos constitucionales y de Estudios Legislativos, encabezadas por los senadores Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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El presidente de la Comisión de Puntos de Constitucionales, Oscar Cantón Zetina, expuso que una vez que se apruebe este dictamen se decretará un receso y se reanudará a las 21:30 horas con la finalidad de discutir la reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enviada por la Cámara de Diputados en materia de injerencia extrajera en campañas electorales.

Debate en la Comisiones Puntos constitucionales y de Estudios Legislativos, encabezadas por los senadores Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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