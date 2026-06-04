La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salió este miércoles de la Secretaría de Gobernación sin obtener una respuesta favorable a su exigencia de instalar una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien horas antes consideró que no es pertinente sostener un encuentro personal con el magisterio disidente porque las negociaciones están a cargo de las secretarías de Gobernación y Educación Pública.

“Considero en este momento, pues que no es pertinente esta reunión. ¿Por qué? Porque está el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación que tienen todo, es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo”, afirmó.

Al término de la reunión realizada en Bucareli, Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de la CNTE, aseguró que las autoridades federales no ofrecieron una fecha ni condiciones para concretar el encuentro solicitado con la Presidenta.

“No hay apertura. Mostramos voluntad, pero no hay voluntad por parte del gobierno federal”, dijo en conferencia de prensa.

El dirigente explicó que la Comisión Nacional Única de Negociación acudió a la Secretaría de Gobernación para conocer la respuesta a la solicitud planteada un día antes sobre una reunión directa con la Presidenta, pero señaló que no hubo avances en ese tema.

Frausto Orozco sostuvo que la CNTE mantiene su exigencia porque fue Claudia Sheinbaum quien, durante su campaña presidencial, se comprometió a impulsar la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales demandas del movimiento.

“Fuimos muy puntuales y enfáticos en decir por qué insistimos en la mesa con la Presidenta. Porque fue ella, en su proceso de campaña, quien dijo que estaría abrogando la Ley del ISSSTE”, expresó.

Por la mañana, Sheinbaum Pardo aseguró que las puertas del diálogo continúan abiertas a través de las secretarías de Gobernación y la de Educación Pública, y defendió las mesas de negociación instaladas con la CNTE.

También señaló que en las recientes movilizaciones se han registrado actos de violencia y provocación que, dijo, no corresponden a las expresiones históricas del movimiento magisterial.

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