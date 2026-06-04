Sobre el circuito del Zócalo de la Ciudad de México, casi esquina con la calle peatonal Francisco I. Madero, está la joyería Rossy. Este negocio familiar es uno de los afectados por el cierre al Centro Histórico debido al bloqueo que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde hace 10 días.

En entrevista para EL UNIVERSAL, el pequeño empresario Sergio Green explicó que ya pueden operar, pero las ventas han sido muy bajas, luego de que el Gobierno de la capital levantó las vallas que había instalado sobre Francisco I. Madero, esquina con Eje Central, para evitar el paso a la Plaza de la Constitución.

“No significa que las ventas ya estén como antes, pero los días pasados no se vendió nada. Hoy por lo menos tenemos un par de notas [de remisión] y la gente está pasando a observar la mercancía”, relató.

Tras la manifestación que realizaron ayer los joyeros para exigir el paso peatonal a la zona, explicó que llegaron a un acuerdo con las autoridades locales para habilitar una entrada sobre la calle Francisco I. Madero, esquina con Simón Bolívar, para que la gente pudiera caminar un tramo del circuito del Zócalo, donde hay varios negocios. Añadió que hoy pudo entrar sin problemas a su local, pero días antes había muchas restricciones. “Si no demostrabas que trabajabas aquí, no había forma”.

Green aseguró que de todos los cierres que han tenido, este ha sido de los peores, ya que los últimos 10 días —a excepción de cuando cerraron— los márgenes de venta han estado a 30%. “Y eso que en esta época del año es cuando hay más festejos por las graduaciones y bodas”, dijo.

Refirió que le ha externado al Gobierno su preocupación por la situación de la joyería, y que buscan un reposicionamiento del Centro como punto comercial y turístico.

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