Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán "por separado" con EU y Canadá

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración"

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México debuta con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol al vencer contundentemente a Gran Bretaña

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Autoridades estatales y federales instalaron un Puesto de Comando Unificado para atender la emergencia ambiental en el , donde se registró un que afectó especies, playas y aguas del Golfo de México.

El informó que dicho centro de atención está encabezado por la Secretaría de Marina y lo integran representantes de la Secretaría de Defensa Nacional, , la Agencia Nacional de Seguridad Industrial.

Así como representantes de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como la Secretaría de Protección Civil, la Procuraduría del Medio Ambiente y autoridades municipales.

Y es que desde el fin de semana, autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en aguas y playas del sur de Veracruz.

La aparición de hidrocarburo se registró en distintas playas del municipio de Pajapan, además pescadores que entraron al mar regresaron con sus embarcaciones y sus artes de pesca llenas de crudo.

Las autoridades municipales reportaron que se detectó hidrocarburo en Playa Peña Hermosa, Playa Linda, Playa Jicatal, Playa de Barrilla y la Laguna del Ostión, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a salvaguardar la salud pública y prevenir accidentes.

La petrolera Pemex rechazó rápidamente que el derrame haya ocurrido en alguna de sus instalaciones estratégicas y anunció una revisión del problema; sin embargo, el producto se extendió a regiones del puerto de Coatzacoalcos y hasta Tabasco.

Incluso, la organización ecologista Greenpeace lamentó el derrame de crudo que afecta a playas y aguas del sur del Veracruz, y que se extendió a dieciséis lugares costeros entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.

Denunció que se identificaron afectaciones a los ecosistemas con muertes de tortuga, manatí y peces, así como pérdidas y posibles afectaciones a la salud a las comunidades, cooperativas y familias pesqueras.

Advirtió que desde el domingo primero de marzo se reportó la presencia de chapopote, derivado del petróleo crudo, en playas y lagunas desde Pajapan, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, sumando hasta este momento al menos doce sitios afectados.

En esta línea de costa de casi 170 kilómetros –expuso- grupos de pescadores reportaron también la presencia de petróleo en el mar, que se ha pegado a sus redes y lanchas, causando daños económicos y afectaciones a la salud al intentar retirarlo en el momento.

Los 16 sitios afectados, según Greenpeace, son playas Punta San Juan, Playa Linda, Zapotitlán, Tecuanapan y Jicacal, así como La Bocana, Paquital, Punta Huazuntlán y Bocana Rio Temoloapan en la laguna del Ostión en Pajapan, Veracruz.

Además de Los Arrecifes y El Salado en Mecayapan, Veracruz; Peña Hermosa y Mirador Pilapa en Tatahuicapan, Veracruz; Barrillas en Coatzacoalcos, Veracruz; y Barra Panteones en Paraíso y Sánchez Magallanes, Tabasco.

