Autoridades estatales y federales instalaron un Puesto de Comando Unificado para atender la emergencia ambiental en el sur de Veracruz, donde se registró un derrame de hidrocarburo que afectó especies, playas y aguas del Golfo de México.

El Gobierno de Veracruz informó que dicho centro de atención está encabezado por la Secretaría de Marina y lo integran representantes de la Secretaría de Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial.

Así como representantes de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como la Secretaría de Protección Civil, la Procuraduría del Medio Ambiente y autoridades municipales.

Y es que desde el fin de semana, autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en aguas y playas del sur de Veracruz.

La aparición de hidrocarburo se registró en distintas playas del municipio de Pajapan, además pescadores que entraron al mar regresaron con sus embarcaciones y sus artes de pesca llenas de crudo.

Las autoridades municipales reportaron que se detectó hidrocarburo en Playa Peña Hermosa, Playa Linda, Playa Jicatal, Playa de Barrilla y la Laguna del Ostión, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a salvaguardar la salud pública y prevenir accidentes.

La petrolera Pemex rechazó rápidamente que el derrame haya ocurrido en alguna de sus instalaciones estratégicas y anunció una revisión del problema; sin embargo, el producto se extendió a regiones del puerto de Coatzacoalcos y hasta Tabasco.

Incluso, la organización ecologista Greenpeace lamentó el derrame de crudo que afecta a playas y aguas del sur del Veracruz, y que se extendió a dieciséis lugares costeros entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.

Denunció que se identificaron afectaciones a los ecosistemas con muertes de tortuga, manatí y peces, así como pérdidas y posibles afectaciones a la salud a las comunidades, cooperativas y familias pesqueras.

Advirtió que desde el domingo primero de marzo se reportó la presencia de chapopote, derivado del petróleo crudo, en playas y lagunas desde Pajapan, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, sumando hasta este momento al menos doce sitios afectados.

En esta línea de costa de casi 170 kilómetros –expuso- grupos de pescadores reportaron también la presencia de petróleo en el mar, que se ha pegado a sus redes y lanchas, causando daños económicos y afectaciones a la salud al intentar retirarlo en el momento.

Los 16 sitios afectados, según Greenpeace, son playas Punta San Juan, Playa Linda, Zapotitlán, Tecuanapan y Jicacal, así como La Bocana, Paquital, Punta Huazuntlán y Bocana Rio Temoloapan en la laguna del Ostión en Pajapan, Veracruz.

Además de Los Arrecifes y El Salado en Mecayapan, Veracruz; Peña Hermosa y Mirador Pilapa en Tatahuicapan, Veracruz; Barrillas en Coatzacoalcos, Veracruz; y Barra Panteones en Paraíso y Sánchez Magallanes, Tabasco.

