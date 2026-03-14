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se manifestaron afuera del departamento de , la adulta mayor que se llevó y mató a la perrita Moni, en mayo de 2024, para exigir y nuevas legislaciones con sanciones más duras por el maltrato animal.

"Que haya leyes más duras, porque estos casos no puedes seguirse repitiendo", dijo , organizadora de la protesta.

Los manifestantes se hicieron presentes afuera del departamento de la adulta mayor que el pasado 6 de marzo quedó en libertad, tras una audiencia por el asesinato de Moni, donde se llegó a un acuerdo reparatorio.

Manifestantes encendieron velas por otros animales asesinados. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL
Manifestantes encendieron velas por otros animales asesinados. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

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Exigieron justicia para la perrita que fue encontrada sepultada en una jardinera de un conjunto habitacional en la colonia Ciudad Jardín, en la alcaldía Coyoacán.

"Una persona así, sí es de peligro, sí es una persona que hay que temerle, porque vivir toda una vida, 50 años, viviendo arriba, al lado, en frente, de una asesina serial", dijo Polastri.

También aseguró que Moni no es la única víctima de Flor y que son más las mascotas asesinadas por la vecina.

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Luego de gritar consignas afuera del departamento de la adulta mayor, los manifestantes encendieron velas por otros animales asesinados.

El 6 de marzo pasado, un juez de control concedió una suspensión condicional del proceso por el asesinato de Moni, luego de establecer como plan de reparación del daño el pago de 200 mil pesos.

También se estableció que la mujer no puede acercarse a la víctima o su domicilio, debe someterse a tratamiento psiquiátrico y ofrecer una disculpa pública, indicaron fuentes ministeriales.

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vr/cr

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