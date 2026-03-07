Más Información

Un juez de control concedió la suspensión condicional del proceso en contra de Flor “N”, la adulta mayor acusada de haber matado a la , en mayo de 2024.

Fuentes ministeriales informaron que tras una audiencia realizada la mañana del viernes 6 de marzo, la adulta mayor , bajo un plan de reparación del daño.

Flor está acusada de haber tomado a Moni, la mascota de una de sus vecinas, y llevarla a su departamento, de donde no salió con vida.

Liberan a Flor, anciana que mató a la perrita Moni; pagara 200 mil pesos como reparación del daño. Foto: Especial.
Posteriormente, Moni fue encontrada sepultada en una jardinera del conjunto habitacional. De acuerdo con la investigación, murió por golpes con un objeto contundente.

Flor tendrá que pagar la cantidad de 200 mil pesos a los dueños de la perrita Moni. Durante la audiencia, se entregó una cuarta parte de la cantidad y posteriormente deberá realizar a partir de mayo próximo, y un último abono de 8 mil 900 pesos.

Además, se establecieron las condiciones de no acercarse a la víctima ni a su domicilio, someterse a tratamiento psiquiátrico y ofrecer una disculpa pública.

Flor también deberá presentarse ante la autoridad de manera periódica, cada mes.

