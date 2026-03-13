La celebración eucarística había terminado, pero en las paredes de la Catedral Metropolitana resonó la canción "Tengo mucho que aprender de ti", en honor a uno de los mejores cantantes de México, Emmanuel, quién la noche de este jueves celebró 50 años de carrera artística con una ceremonia religiosa.

“Te sientes como despertando de un sueño, porque no te pones metas para esto, no te fijas una distancia antes, sólo te entregas y buscas, te arriesgas a hacer cosas nuevas, algunas funcionan otras no, pero siempre tienes las esperanzas que las cosas funcionen”, dijo Emmanuel al final de la celebración visiblemente emocionado por lo recién vivido.

Para el cantante la clave de su permanencia en el gusto del público, se debe a que siempre ha estado abierto a explorar y experimentar cosas nuevas, pero sin perder de vista su esencia, una buena voz, grandes canciones y su conexión con el público.

“Ese ha sido mi camino en estos 50 años, un continúo buscar, encontrar y arriesgarme”.

Una de las cosas que lo tuvo muy feliz en esta celebración, fue la presencia de algunos de sus amigos, como Rebecca de Alba, Yuri y su esposo Rodrigo, Manuel Mijares, Coque Muñiz, Eduardo Verástegui, por mencionar algunos.

“Un montón de amigos que me han acompañado con sus pláticas, con sus aplausos y con sus críticas, y además un público a quien le debo todo, porque me han sostenido en estos 50 años; algunos se han adherido en los últimos años, que son los jóvenes que han descubierto estás canciones y ahora van a los shows, y yo feliz de poder alimentar estos corazones”.

Pese al paso del tiempo Emmanuel aseguró que no ha perdido la ilusión de pisar un escenario, que siempre le provoca emoción el estar a punto de salir a actuar; por eso está disfrutando la expectativa que le provoca su próxima presentación en el Vive Latino, lo cual sucederá el domingo 15 de marzo.

“Estos festivales son una experiencia diferente, maravillosa, es poder llegar a más generaciones”, expresó el intérprete de temas como "La chica de humo" y "Toda la vida".

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Misa de Emmanuel por sus 50 años de carrera. Foto: Clasos.

Un corazón agradecido

Emmanuel quiso celebrar este medio siglo de carrera no sólo con familiares y amigos, también fue su deseo que sus seguidores lo acompañaran en este momento tan especial, por eso la invitación a esta misa de acción de gracias fue abierta.

Desde las 18 horas sus fans se dieron cita en las puertas de la Catedral Metropolitana, donde ordenadamente la gente fue tomando su lugar en las bancas laterales ubicadas frente al altar mayor.

Al dar las 19 horas el tenor Fernando de la Mora de manera sorpresiva, como después compartiría Emmanuel en su encuentro con los medios; tomó el micrófono y junto al Coro y Orquesta Renacimiento, comenzó a interpretar un canto religioso para la procesión de entrada.

El tenor Fernando de la Mora formó parte de la celebración eucarística por el 50 Aniversario de Emmanuel

Video: Sughey Baños/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/eGgBdUvb5w — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 13, 2026

La ceremonia fue encabezada por monseñor Ramón Castro Castro, arzobispo de Cuernavaca; quién estuvo acompañado de alrededor de 12 sacerdotes que concelebraron con él la misa.

Giovanna y Alexander Acha, hijos de Emmanuel, y una de sus nietas, fueron los encargados de leer la primera y segunda lectura y el salmo, mientras un orgulloso Emmanuel los observaba desde su banca.

El cantante Emmanuel, durante la misa celebrando 50 sus anos de carrera, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Mexico. Clasos/foto/Alfonso Manzano/

En la homilía el arzobispo de Cuernavaca destacó la historia de fe que el artista ha tenido a lo largo de 50 años, tiempo en que Emmanuel ha encomendado su carrera a Dios, la cual no ha estado exenta de sacrificios y bendiciones. También abordó cómo un artista puede ejercer gran influencia en el público, y cómo la música puede unir a millones de personas.

“El éxito no se mide por los aplausos, sino por la huella de buenas obras que dejó a su paso”, señalo el arzobispo subrayando la atención amorosa que Emmanuel tiene con su esposa Mercedes Alemán, quién está delicada de salud; y de la cual dijo haber sido testigo.

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Después Emmanuel se puso de pie junto a Alexander y sus nietos, para recibir una bendición, la cual fue extensiva a su esposa para el bien de su salud.

Al finalizar está celebración religiosa Emmanuel pidió tomar la palabra, no sólo para agradecer a Dios por estos años de trabajo y aprendizaje, también por los momentos de prueba, debilidad y fortaleza; además dio un agradecimiento especial a su esposa Mercedes, de quién dijo, ha estado con él en las buenas y las malas, por lo cual se siente profundamente agradecido.

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