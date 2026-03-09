Entre las presentaciones especiales que formarán parte del Vive Latino se encuentra “Música pa’ mandar a volar”, un show dedicado a esas canciones que, durante generaciones, han acompañado a los corazones rotos.

El concepto debutó, con gran éxito,en 2025, pues logró reunir sobre un mismo escenario a artistas de diferentes épocas y géneros como Napoleón, María José, Daniela Romo y Belinda, quienes llenaron de pop a uno de los eventos más importantes de la música rock.

Este año, y debido a la buena respuesta del público, los organizadores decidieron confirmar una nueva edición que incluye la participación de figuras legendarias como Amanda Miguel, Emmanuel y Mijares.

Para completar el elenco y darle ese toque de variedad, también estará Danna y "La Chica dorada", Paulina Rubio; además de Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó.

Aunque estos nombres están alejados del género que suele reinar en el "Vive", han despertado gran interés dente los fanáticos, quienes, a través de las redes sociales, ya han confirmado su asistencia en este escenario.

"Ya me vi cantando con la Pau", "Mi Dannita", "Va a estar rifadísimo, no me lo pierdo", "Ya que llegue el día", "Es todo lo que necesito para mandar todo a volar", "Esto compensa gran parte del cartel", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

“Música pa’ mandar a volar Vol. 2” se presentará el domingo 15 de marzo en el escenario Amazon Music.

