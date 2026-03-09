Más Información

Exhiben fotos callejeras hechas por mujeres

Oscar Wilde contra el mandato social

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

Entre las presentaciones especiales que formarán parte del se encuentra “Música pa’ mandar a volar”, un show dedicado a esas canciones que, durante generaciones, han acompañado a los corazones rotos.

El concepto debutó, con gran éxito,en 2025, pues logró reunir sobre un mismo escenario a artistas de diferentes épocas y géneros como Napoleón, María José, Daniela Romo y Belinda, quienes llenaron de pop a uno de los eventos más importantes de la música rock.

Este año, y debido a la buena respuesta del público, los organizadores decidieron confirmar una nueva edición que incluye la participación de figuras legendarias como Emmanuel y Mijares.

Para completar el elenco y darle ese toque de variedad, también estará y "La Chica dorada", Paulina Rubio; además de Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó.

Aunque estos nombres están alejados del género que suele reinar en el "Vive", han despertado gran interés dente los fanáticos, quienes, a través de las redes sociales, ya han confirmado su asistencia en este escenario.

"Ya me vi cantando con la Pau", "Mi Dannita", "Va a estar rifadísimo, no me lo pierdo", "Ya que llegue el día", "Es todo lo que necesito para mandar todo a volar", "Esto compensa gran parte del cartel", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

“Música pa’ mandar a volar Vol. 2” se presentará el domingo 15 de marzo en el escenario Amazon Music.

[Publicidad]