Faltan tan solo unos días para que la edición 2026 del Vive Latino arranque. Como cada año, el festival de rock más importante de México tarerá importantes exponentes de la música nacional e internacional que, durante dos días (14 y 15 de marzo) harán vibrar los diferentes escenarios.

Este año, la cartelera incluye nombres como los de Enanitos Verdes, Juanes, Love of Lesbian, Lenny Kravitz, Fobia, The Mars volta y, una de las bandas favoritas del público: Los Fabulosos Cadillacs. Sin embargo, con tantas y diferentes apuestas, la duda es ¿cómo quedarán los horarios?.

Esta noche, los organizadores del evento por fin respondieron esta pregunta y dieron a conocer el programa completo por día. Aquí te dejamos el orden de aparición de tus bandas favoritas para que no te pierdas ninguna.

Horarios Vive Latino: sábado

El primer día de actividades tendrá las actuaciones estelares de Lenny Kravitz y Maldita Vecindad; además de Enjambre, Moenia y Juanes.

Escenario Amazon

Margaritas podridas: 13:40 - 14:15

Mc Davo: 14:55 - 15:35

Carlos Sadness: 16:35 -17:15

Juanes: 18:25 - 19:25

John Fogerty: 20:35 - 21:35

El gran combo de Puerto Rico: 23:05 - 00:05

Moenia: 01:00 - 02:00

Escenario Telcel

Erin Memento: 13:40 - 14:15

Marco Mares: 14:55 - 15:35

Nacho Vegas: 16:35 -17:15

White Lies: 18:25 -19: 25

Cypress Hill: 20:35 - 21:35

Trueno: 23:05 - 00:05

Carpa Little Ceasers

Planta Industrial – 14:20–15:00

Alcalá Norte – 15:45–16:35

Cuco – 17:20–18:20

Airbag – 19:30–20:30

Ke Personajes – 21:55–22:55

Los Amigos Invisibles – 00:05–01:05

Carpa Intolerante

Los Pram – 15:00–15:40

Los Viejos – 16:35–17:15

Madreperla – 18:25–19:25

Chetes – 20:35–21:35

Los Látigos – 23:00–00:00

Ladrones – 01:05–02:00

Escenario Amazon Music

Orqueska – 14:15–14:55

Enanitos Verdes – 15:45–16:35

Love of Lesbian – 17:25–18:25

Enjambre – 19:30–20:30

Lenny Kravitz – 21:40–23:00

Maldita Vecindad – 00:05–01:05

Horarios Vive Latino: domingo

Carpa Little Ceasars

Reyna Tropical: 14:20 -15:00

Rigoberta Bandini: 15:45 - 16:35

Conociendo Rusia: 17:25 - 18:25

Liran' Roll: 19:30 - 20:30

Tom Morello: 21:50 - 22:50

Avatar: 00:05 - 01:05

Carpa Intolerante

Filtro: 13:45 - 14:20

Beta: 15:00 - 15:45

Dubioza Kolektiv: 16:35 - 17:20

Monobloc: 18:30 - 19:20

Hello Seahorse!: 20:35 - 21:40

Meridian Brothers: 23:05 - 00:00

Escenario Amazon

Kevis &Mayky: 13:40 - 14:15

Percance: 14:55 -15:35

Santa Sabina: 16:35 - 17:15

Esteman & Daniella Spalla: 18:25 - 19:25

Illya Kuryaki and The Valderramas: 20:35 - 21:40

The Smahing Pumpkins: 23:05 - 00:05

Banda Machos: 01:00 - 02: 05

Escenario Amazon Music