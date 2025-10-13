El Vive Latino 2026 se acerca cada día más y por eso este lunes se reveló el cartel oficial, donde artistas como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkings y Moby, Trueno, entre otros, confirman sus presentaciones.

Fans de la música podrán disfrutar de una edición más de este festival que se realizará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, y donde podrán disfrutar más de 58 artistas.

Lista de artistas confirmados para el Vive Latino 2026

Esta edición del festival de música se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026. Hasta el momento los artistas y grupos confirmados son:

Airbag

Alalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness

Chetes

Conociendo Rusia

Cuco

Cypress Hill

Esteman & Daniella Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar

El Gran Combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

IIIya Kuryaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Ke personajes

Juanes

Ladrones

John Fogerty

Lenny Kravitz

Liran' Roll

Los Amigos Invisibles

Los Fabulosos Cadillacs

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madre Perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

Mc Davo

Meridian Brothers

Moenia

Monobloc

Moby

Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2

Nacho Vegas

Nafta

Orqueska

Percance

Rich Mafia

Santa Sabina

The Smashing Pumpkins

Tom Morello

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Trueno

White Lies

Preventa del Vive Latino

De acuerdo con Ocesa la preventa Banamex para adquirir los boletos de Primera Fase en el Vive Latino será el próximo martes 17 de octubre a las 2:00 de la tarde.

Esta edición promete traer el regreso de grandes artistas del rock n' roll como Jhon Forgety, quien estuvo presente el pasado 30 de septiembre en el Auditorio Nacional celebrando 70 años de carrera.

Por otro lado, el Vive Latino 2026, traerá a de regreso The Smashing Pumpkins después de 3 años de su última presentación en el Teatro Metropolitan de la CDMX.

Lenny Kravitz también es uno de los artistas que destaca en el festival. Su actitud camaleónica lo viralizó en redes sociales luego de que fuera invitado a bailar en un puesto de tacos.