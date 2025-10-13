Más Información
El Vive Latino 2026 se acerca cada día más y por eso este lunes se reveló el cartel oficial, donde artistas como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkings y Moby, Trueno, entre otros, confirman sus presentaciones.
Fans de la música podrán disfrutar de una edición más de este festival que se realizará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, y donde podrán disfrutar más de 58 artistas.
Lista de artistas confirmados para el Vive Latino 2026
Esta edición del festival de música se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026. Hasta el momento los artistas y grupos confirmados son:
- Airbag
- Alalá Norte
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Carlos Sadness
- Chetes
- Conociendo Rusia
- Cuco
- Cypress Hill
- Esteman & Daniella Spalla
- Dubioza Kolektiv
- Dread Mar
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Enanitos Verdes
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- IIIya Kuryaki and The Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- Ke personajes
- Juanes
- Ladrones
- John Fogerty
- Lenny Kravitz
- Liran' Roll
- Los Amigos Invisibles
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Látigos
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of Lesbian
- Madre Perla
- Malcriada
- Maldita Vecindad
- Marco Mares
- Margaritas Podridas
- Mc Davo
- Meridian Brothers
- Moenia
- Monobloc
- Moby
- Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2
- Nacho Vegas
- Nafta
- Orqueska
- Percance
- Rich Mafia
- Santa Sabina
- The Smashing Pumpkins
- Tom Morello
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band
- Trueno
- White Lies
Preventa del Vive Latino
De acuerdo con Ocesa la preventa Banamex para adquirir los boletos de Primera Fase en el Vive Latino será el próximo martes 17 de octubre a las 2:00 de la tarde.
Esta edición promete traer el regreso de grandes artistas del rock n' roll como Jhon Forgety, quien estuvo presente el pasado 30 de septiembre en el Auditorio Nacional celebrando 70 años de carrera.
Por otro lado, el Vive Latino 2026, traerá a de regreso The Smashing Pumpkins después de 3 años de su última presentación en el Teatro Metropolitan de la CDMX.
Lenny Kravitz también es uno de los artistas que destaca en el festival. Su actitud camaleónica lo viralizó en redes sociales luego de que fuera invitado a bailar en un puesto de tacos.