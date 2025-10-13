Más Información

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

El final de "La casa de los famosos 3" y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

El se acerca cada día más y por eso este lunes se reveló el cartel oficial, donde artistas como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkings y Moby, Trueno, entre otros, confirman sus presentaciones.

Fans de la música podrán disfrutar de una edición más de este festival que se realizará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, y donde podrán disfrutar más de 58 artistas.

Lista de artistas confirmados para el Vive Latino 2026

Esta edición del festival de música se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026. Hasta el momento los artistas y grupos confirmados son:

  • Airbag
  • Alalá Norte
  • Allison
  • Avatar
  • Banda Machos
  • Beta
  • Carlos Sadness
  • Chetes
  • Conociendo Rusia
  • Cuco
  • Cypress Hill
  • Esteman & Daniella Spalla
  • Dubioza Kolektiv
  • Dread Mar
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • Enanitos Verdes
  • Erin Memento
  • Enjambre
  • Filtro
  • Fobia
  • Hello Seahorse!
  • IIIya Kuryaki and The Valderramas
  • Hermanos Gutiérrez
  • Ke personajes
  • Juanes
  • Ladrones
  • John Fogerty
  • Lenny Kravitz
  • Liran' Roll
  • Los Amigos Invisibles
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Los Látigos
  • Los Pream
  • Los Viejos
  • Love of Lesbian
  • Madre Perla
  • Malcriada
  • Maldita Vecindad
  • Marco Mares
  • Margaritas Podridas
  • Mc Davo
  • Meridian Brothers
  • Moenia
  • Monobloc
  • Moby
  • Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2
  • Nacho Vegas
  • Nafta
  • Orqueska
  • Percance
  • Rich Mafia
  • Santa Sabina
  • The Smashing Pumpkins
  • Tom Morello
  • The Mars Volta
  • Triciclo Circus Band
  • Trueno
  • White Lies

Preventa del Vive Latino

De acuerdo con Ocesa la preventa Banamex para adquirir los boletos de Primera Fase en el Vive Latino será el próximo martes 17 de octubre a las 2:00 de la tarde.

Esta edición promete traer el regreso de grandes artistas del rock n' roll como Jhon Forgety, quien estuvo presente el pasado 30 de septiembre en el Auditorio Nacional celebrando 70 años de carrera.

Por otro lado, el Vive Latino 2026, traerá a de regreso The Smashing Pumpkins después de 3 años de su última presentación en el Teatro Metropolitan de la CDMX.

Lenny Kravitz también es uno de los artistas que destaca en el festival. Su actitud camaleónica lo viralizó en redes sociales luego de que fuera invitado a bailar en un puesto de tacos.

