A tan solo unos días de su arranque, el Vive Latino ya sufrió una baja; y es que una de las bandas que encabezaban el cartel acaba de cancelar su participación.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización del festival informó que The Mars Volta no podrá presentarse en el evento, aunque no dieron más detalles.

“Debido a circunstancias imprevistas fuera de su control, The Mars Volta no podrá asistir al Vive Latino”, se puede leer en texto.

En el mismo comunicado, el grupo expresó su intención de reencontrarse con el público mexicano y extendió su promesa de regresar lo antes posible.

“La banda espera poder volver pronto a encontrarse con su público mexicano”.

La cancelación desató todo tipo de reacciones entre los fans de la banda, desde quienes se mostraron muy molestos, hasta quienes pidieron que ese lugar sea ocupado por Jay de la Cueva:

"Está bien, mejor que vengan por su cuenta", "Al más puro estilo de Morrisey", "Ya empezaron las cancelaciones, a ver quién más se baja del barco", "Qué mal plan, por ellos compré mi boleto", "Ya háblenle al Jay de la Cueva", son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, y según las últimas publicaciones en la cuenta oficial del festival, el lugar de la banda no tendrá reemplazo.

