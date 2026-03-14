Policías capitalinos detuvieron a cuatro ciudadanos colombianos señalados de haber robado 739 piezas de joyería a una persona en calles de la alcaldía Benito Juárez; lo robado tiene un valor aproximado de 400 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que policías que patrullaban en campo fueron requeridos por un hombre en calles de la colonia Niños Héroes de Chapultepec.

El denunciante refirió que momentos antes cuatro sujetos lo amagaron con un arma blanca y lo despojaron de las joyas.

Lee también Choque en Calzada Ignacio Zaragoza deja 3 muertos y 2 heridos; auto compacto se impactó contra un camión de volteo

El sujeto aseguró que venía del estado de Guerrero con las piezas de plata para entregarlas en una joyería del Centro Histórico.

Señaló que luego del robo los cuatro sujetos subieron a un auto color blanco y escaparon, por lo que pidió un taxi y los siguió por algunas calles hasta que vio a los oficiales y les pidió el apoyo.

Los policías interceptaron a los sospechosos y luego de realizarles una revisión les encontraron las alhajas, una navaja y dos teléfonos celulares.

Por lo anterior se detuvo a los sujetos de 52, 48, 43 y 24 años de edad, quienes dijeron ser colombianos. Los cuatro ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl