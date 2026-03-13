Ecatepec, Mex.- En las zonas limítrofes de Ecatepec, Jaltenco y Coacalco fue implementado el Operativo Blindaje, para patrullar colonias prioritarias en las que las autoridades han identificado incidencia delictiva.

Azucena Cisneros Coss y María del Rosario Payne Islas, alcaldesa de Ecatepec y Jaltenco, respectivamente, así como el Comisario de Coacalco, César Cardoso Hernández dieron banderazo de salida a los oficiales municipales, quienes fueron apoyados de elementos de la Guardia Nacional y de la Marina.

Implementan "Operativo Blindaje" en Ecatepec, Jaltenco y Coacalco; buscan combatir delitos de alto impacto. Foto: Especial.

Los patrullajes estratégicos se realizaron con la finalidad de combatir delitos de alto impacto en las zonas limítrofe de las tres demarcaciones, recorriendo por espacio de más de 3 horas los puntos de mayor incidencia delictiva.

“Hoy tenemos más coordinación entre municipios. Fortalecemos operativos con Coacalco y Ecatepec, estaremos trabajando con intercambio de información, unimos fuerzas para dar seguridad a la gente”, mencionó en su mensaje la presidenta de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

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Los delitos de robo de vehículo y a transeúnte, narcomenudeo, homicidios, entre otros, son algunos de los que buscan prevenir con la coordinación Intermunicipal.

Colonias como Potrero del Rey, Luis Donaldo Colosio, Golondrinas y los márgenes del canal Cartagena, son los puntos del territorio de Ecatepec que patrullaron.

Implementan "Operativo Blindaje" en Ecatepec, Jaltenco y Coacalco; buscan combatir delitos de alto impacto. Foto: Especial.

Mientras que en el municipio de Jaltenco ingresaron a zonas conflictivas donde se tiene registro de narcomenudeo, robo de motocicletas y homicidios, como en Alborada Jaltenco y Zonas 2 y 4.

Y en Coacalco, las fuerzas del orden recorrieron la Avenida Presidentes, la Unidad Habitacional San Rafael y las colonias Potrero La Laguna, Unidad Morelos y Rinconada Coacalco, identificadas como prioritarias.

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