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La madrugada de este sábado se registró un accidente automovilístico en calles de la alcaldía Iztapalapa que dejó un saldo de tres personas muertas y dos más heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, cinco personas viajaban a bordo de un auto compacto color blanco sobre calzada Ignacio Zaragoza.

A la altura de la calle República Federal, en la colonia Santa Martha Acatitla, el auto se estampó contra la parte trasera de un camión de volteo, que al parecer estaba estacionado en la avenida. Policías y cuerpos de emergencia llegaron al lugar.

El saldo fue de tres personas fallecidas y dos heridas, quienes fueron llevadas a un hospital, mientras que el lugar fue acordonado a la espera de los servicios periciales.

Tras varias horas de labores, el vehículo fue retirado de la calzada en el oriente de la ciudad.

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afcl

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