La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que concluyó los trabajos de sustitución de drenaje en el Circuito Estadio Azteca, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, tras el hallazgo de una fisura que se encontró el pasado 5 de marzo por la que se iniciaron las reparaciones.

Se trató de la sustitución de 35 metros de tubería de drenaje de 45 centímetros de diámetro. Tras los trabajos, el área fue rellenada y pavimentada y, posteriormente se reabrió la circulación vehicular.

En un comunicado, la dependencia a cargo de José Mario Esparza, precisó que aunado a estos trabajos, se dio continuidad a la rehabilitación de la misma red de drenaje con la operación de robots sin necesidad de abrir zanjas, pues de forma subterránea se introdujeron 66 metros de manga flexible.

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A su vez, se hizo uso de otro equipo de mínima invasión, con el que se realizó el proceso de curado con luz ultravioleta que endurece el material y recubre de forma interna la tubería.

Con la ayuda de robots, y sin necesidad de abrir zanjas, se introdujeron 66 metros de manga flexible. Foto: Especiales.

“Este proceso permitirá extender 50 años más la vida útil de la red de este drenaje existente”, señaló la dependencia.

Asimismo, la dependencia subrayó que el colector norte, que recientemente se construyó para captar y regular el agua de lluvia y reducir el riesgo de inundaciones, se encuentra “en excelente estado”.

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