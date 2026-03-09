La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) dio a conocer que realiza la sustitución de 35 metros de la red de drenaje de 45 centímetros de diámetro ubicada en el Circuito Estadio Azteca, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula en la alcaldía Coyoacán.

Como parte de estos trabajos, también será rehabilitado, con tecnología de mínima invasión, un colector con más de 50 años de antigüedad, en un tramo de 310 metros. Dicha tecnología consiste en el uso de una manga flexible que al someterse al proceso de curado con luz ultravioleta se endurece para cubrir de forma interna el colector y así prolongar su vida útil por otros 50 años más.

Segiagua sustituye red de drenaje en Coyoacán; rehabilitan colector de más de 50 años cerca del Estadio Azteca. Foto: Especial

Lee también En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

“Es importante precisar que esta red de drenaje existente es independiente al colector que recientemente se construyó en la misma zona, el cual tiene por objetivo captar y regular agua de lluvia a fin de mitigar inundaciones en el sitio en beneficio de la población de la colonia Pedregal de Santa Úrsula”, indicó la dependencia a cargo de José Mario Esparza.

Segiagua sustituye red de drenaje en Coyoacán; rehabilitan colector de más de 50 años cerca del Estadio Azteca. Foto: Especial

En un comunicado, la Segiagua precisó que durante las inspecciones, excavación, sustitución y compactación del terreno, la dependencia ha realizado verificaciones con equipos de video inspección en ambos colectores para garantizar su funcionamiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL