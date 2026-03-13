Durante cuatro días de recorridos y trabajos de exploración en la zona de barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, autoridades capitalinas y familiares de personas desaparecidas localizaron ocho fragmentos óseos cerca del Panteón de Tarango.

Las labores formaron parte de las Jornadas de Búsqueda por Patrones que se realizaron del 10 al 13 de marzo y en las que participaron instituciones que integran el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la capital. De acuerdo con la información oficial, seis fragmentos fueron encontrados el jueves 12 de marzo y dos más el viernes 13, aproximadamente a tres metros de la barda del cementerio.

Los restos fueron recolectados por personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que aplicó los protocolos de cadena de custodia para su traslado a laboratorio, donde se realizarán los estudios correspondientes.

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De manera preliminar, autoridades indicaron que, por las características del lugar y el contexto del hallazgo, una de las hipótesis es que los fragmentos podrían estar relacionados con prácticas de inhumación o exhumación derivadas de la reutilización de espacios dentro del panteón. Sin embargo, los restos serán sometidos a análisis especializados para determinar si existe alguna coincidencia con registros de personas desaparecidas.

En estas jornadas participaron:

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Personal de la alcaldía

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas

Fuerza de Tarea Zorros

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional

En total participaron 592 servidores públicos y 94 familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y voluntarios. Durante los trabajos se exploró una superficie de 84 mil 623 metros cuadrados —equivalente a alrededor de 12 canchas de fútbol profesional— con apoyo de tres drones y tres binomios caninos especializados.

Las autoridades señalaron que estas jornadas forman parte de las estrategias coordinadas para fortalecer la búsqueda en campo y avanzar en la localización de personas reportadas como desaparecidas en la capital.

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