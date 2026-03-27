En México, de 2010 a la fecha, se han registrado 43 agresiones contra madres buscadoras y padres buscadores de personas desaparecidas, de acuerdo con la asociación civil Artículo 19.

Luego que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, este 27 de marzo en su conferencia matutina, la organización no gubernamental publicó dos infografías alusivas a ataques contra personas buscadoras.

De acuerdo con estas, 25 víctimas han sido mujeres y 18 hombres. 35 madres y padres han sido asesinados, y 8 desaparecidos, y en la administración del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ocurrió la gran mayoría de las agresiones.

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Según el reporte de Artículo 19, esta es la lista de agresiones por sexenio:

14 Claudia Sheinbaum (2024-)

18 Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)

8 Enrique Peña Nieto (2012-2018)

4 Felipe Calderón (2006-2012)

Las 10 entidades federativas donde ocurren más ataques son:

Guanajuato: 11

Sinaloa: 4

Jalisco: 4

Michoacán: 3

Sonora: 3

Veracruz: 3

Guerrero: 2

Estado de México: 2

Tamaulipas: 2

Zacatecas: 2

La lista de agresiones comienza con la enfermera Marisela Escobedo Ortiz, quien buscaba justicia luego del feminicidio de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo a manos de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2008. Fue asesinada afuera del Palacio de Gobierno chihuahuense el 16 de diciembre de 2010.

El último ataque registrado fue contra Rubí Patricia Gómez Tagle, asesinato perpetrado en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 27 de febrero.

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