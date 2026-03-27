La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO), hacie el municipio de El Rosario, Sinaloa, para coordinar directamente los trabajos interinstitucionales de rescate desde el puesto de mando, tras el colapso de una presa en el interior de la mina Santa Fe donde quedaron atrapados cuatro mineros.

La ECO está encabezada por la coordinadora Laura Velázquez Alzúa, quien aseguró que las labores de búsqueda y rescate no se detendrán hasta encontrar a los mineros que quedaron atrapados, por lo que garantizó el despliegue de todos los recursos necesarios, así como acompañamiento a sus familias durante el proceso.

De acuerdo con un comunicado, el incidente en la mina Santa Fe, donde se realiza la extracción de oro, ocurrió a las 14:00 horas del jueves 26 de marzo. Los reportes técnicos indican el colapso sucedió por la ruptura de la geomembrana.

Lee también Reportan cuatro trabajadores atrapados por derrumbe en mina de Sinaloa; envían brigadas especializadas de rescate

En el lugar se encontraban 25 trabajadores realizando excavaciones; de este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, pero cuatro personas permanecen atrapadas, por lo que para su rescate la empresa Industrial Minera Sinaloa continúa con las acciones de manera ininterrumpida y estas han sido fortalecidas estratégicamente por los tres órdenes de gobierno.

La SSPC indicó que el lugar se mantiene con ventilación constante al interior de la mina, se concretó el taponamiento del sitio donde falló la presa para evitar el ingreso de más material y se ejecutan trabajos de remoción en la bocamina para un ingreso seguro.

A su vez, se realiza una excavación vertical con equipo de punta de diamante, con el objetivo de alcanzar una profundidad de hasta 300 metros para establecer contacto con los mineros y suministrar insumos vitales, mientras los equipos se preparan para las labores de búsqueda mediante contrapozos con descenso a rapel.

Lee también Llegan grupo de militares expertos en rescate a Mazatlán; se sumarán a labores de extracción de trabajadores atrapados en mina de El Rosario

También se consolidó un Puesto de Comando unificado en la zona cero y el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se encuentra operando en el lugar.

La dependencia federal informó que especialistas de la Secretaría de Marina se sumaron a las acciones para agilizar las maniobras de extracción, en coordinación con Protección Civil Estatal y Municipal, elementos de seguridad pública estatal y técnicos de la empresa minera.

Exhortó a la población a no acercarse a la zona de la mina y evitar transitar por el camino a la Sindicatura de Cacalotán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr