Así es la zona donde se ubica la mina Santa Fe en Sinaloa; realizan primer rescate de mineros atrapados

Este lunes 25 de marzo, el Puesto Unificado de Mando que coordina las operaciones de búsqueda y rescate de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, informaron que se logró localizar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Michoacán.

El pasado miércoles 25 de marzo, se registró un colapso estructural derivado de una falla crítica en la capa de impermeabilización diseñada para la contención de materiales residuales (presas de jales), lo que permitió la infiltración de líquidos hacia los niveles inferiores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este incidente provocó un proceso de erosión subterránea, que comprometió la estabilidad de las galerías y finalizó con su colapsó, dejando a cuatro mineros atrapados a casi 33 metros de profundidad.

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Suman brigadistas a rescate de 4 mineros atrapados en mina Santa Fe en Sinaloa; avanzan hacia zona profunda. Foto: Especial.

Así es la zona donde se ubica la mina Santa Fe

La mina Santa Fe es una operación productora de plata y oro de alto potencial, propiedad de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. (INSA CAMP) y ubicada en la Sindicatura de Cacalotán, en la comunidad de Chele, en el municipio de El Rosario al sur del estado de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades del INEGI, este tipo de yacimientos minerales se componen por un entramado de túneles horizontales, rampas inclinadas y galerías que se extienden a gran profundidad, con trabajadores operando a aproximadamente 350 metros bajo tierra.

El área donde se ubica la mina forma parte de la cadena montañosa de origen volcánico cerca de la Sierra Madre Occidental, caracterizada por terrenos irregulares y pendientes pronunciadas, vegetación semiárida y matorral, caminos de terracería y poca infraestructura urbana cercana.

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Así es la zona donde se ubica la mina Santa Fe. Foto: Google Maps

El municipio El Rosario tiene una larga historia ligada a la minería, siendo una actividad económica relevante en la zona. Uno de los atractivos principales de este lugar es la parroquia de la Virgen del Rosario, cuya construcción original sufrió graves daños derivados de los trabajos de la minería.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, la nueva construcción conserva el valioso retablo original, elaborado en hoja de oro en los tiempos en que El Rosario era una de las vetas mineras más ricas del país. Por su parte, la comunidad de Cacalotán se caracteriza por su apariencia de pueblo minero olvidado y mágico.

La mina Santa Fe se ubica en un entorno geográfico complejo y opera como un sistema subterráneo extenso, características que influyen tanto en su funcionamiento cotidiano como en las dificultades y obstáculos que pueden surgir ante cualquier incidente en su interior.

*Con información de Javier Cabrera Martínez.

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