Día de las trabajadoras del hogar; ¿por qué se conmemora el 30 de marzo y qué busca visibilizar?

El 30 de marzo se establece como una jornada fundamental en el calendario global para la reflexión y la exigencia de justicia social. Esta conmemoración tiene su origen en el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar celebrado en Bogotá (Colombia) en 1988, donde diversas organizaciones unieron sus voces para denunciar las precarias condiciones laborales y la falta de marcos legales protectores.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo doméstico es una de las ocupaciones con mayores niveles de informalidad a nivel mundial, lo que deja a millones de mujeres en situaciones de vulnerabilidad frente a abusos y carencia de seguridad social.

Trabajadora del hogar. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

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La importancia de esta fecha reside en su capacidad para cuestionar la invisibilización histórica de las tareas de cuidado. Según informes de ONU Mujeres, el trabajo del hogar representa una columna vertebral para la economía global; sin embargo, sigue siendo subestimado y profundamente feminizado.

La conmemoración busca transformar la percepción social, pasando de considerar estas tareas como una "ayuda" o un deber natural, a reconocerlas formalmente como una relación laboral sujeta a derechos y obligaciones.

Razones de la conmemoración y objetivos de la agenda internacional

El establecimiento de este día responde a una necesidad de armonización legal y reconocimiento humano. De acuerdo con la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), los movimientos sociales impulsan esta fecha para colocar en la agenda pública los siguientes puntos críticos:

Ratificación del Convenio 189 de la OIT: el cumplimiento de este tratado internacional es vital, ya que establece estándares mínimos para asegurar un trabajo decente, incluyendo salarios justos y jornadas reguladas.

el cumplimiento de este tratado internacional es vital, ya que establece estándares para asegurar un trabajo decente, incluyendo salarios justos y jornadas reguladas. Acceso a la seguridad social: se busca que las trabajadoras tengan derecho a servicios de salud, incapacidades, guarderías y sistemas de jubilación dignos.

se busca que las tengan derecho a servicios de salud, incapacidades, guarderías y sistemas de jubilación dignos. Erradicación de la violencia y el acoso: debido a que las labores se realizan en espacios privados, existe una mayor exposición a situaciones de maltrato que deben ser prevenidas y sancionadas.

debido a que las se realizan en espacios privados, existe una mayor exposición a situaciones de maltrato que deben ser y sancionadas. Eliminación de la discriminación: de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), gran parte de este sector está compuesto por mujeres indígenas o migrantes, quienes enfrentan barreras raciales y económicas adicionales.

Foto: Archivo. EL UNIVERSAL

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Pasos hacia la formalización y visibilización del sector

El camino hacia la dignificación de esta profesión implica una serie de acciones coordinadas entre gobiernos, empleadores y sociedad civil. Según los protocolos de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH), el avance se estructura bajo las siguientes premisas de implementación:

Contratación formal: la firma de contratos por escrito es el primer paso para otorgar certidumbre jurídica a ambas partes.

la firma de contratos por escrito es el primer paso para otorgar certidumbre jurídica a ambas partes. Inspección laboral: de acuerdo con estándares de la OIT, los estados deben desarrollar mecanismos para supervisar que las condiciones de trabajo en el ámbito doméstico respeten la ley.

de acuerdo con estándares de la OIT, los estados deben desarrollar mecanismos para supervisar que las condiciones de trabajo en el ámbito doméstico respeten la ley. Sensibilización social: las campañas de comunicación tienen el objetivo de modificar la cultura de la indiferencia y promover el respeto a la dignidad de la persona trabajadora.

las campañas de comunicación tienen el objetivo de modificar la cultura de la indiferencia y promover el respeto a la dignidad de la persona trabajadora. Fomento al sindicalismo: la creación y el fortalecimiento de sindicatos permite que las trabajadoras tengan una representación técnica en la toma de decisiones políticas.

La conmemoración del 30 de marzo no es un festejo (en el sentido tradicional de la palabra), sino un recordatorio de que el trabajo del hogar es trabajo y, como tal, merece todas las protecciones legales. La lucha actual se centra en que la justicia laboral deje de ser una excepción y se convierta en la norma dentro de cada vivienda.

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