Desaparición de Carmiña Castro; estas fueron sus últimas publicaciones antes de ser reportada en Culiacán

La comunidad de Culiacán y usuarios de plataformas digitales manifiestan una creciente preocupación tras el reporte de desaparición de Carmiña Miroslava Castro Salazar, ocurrido la tarde del domingo 29 de marzo.

La joven, reconocida por su faceta como emprendedora en el sector de la repostería creativa, fue vista por última vez en una zona comercial al norte de la capital sinaloense. Ante el riesgo inminente para su integridad, las autoridades locales han desplegado un operativo de búsqueda que incluye la difusión de su ficha de identidad, donde se destacan rasgos particulares como su estatura de 1.70 metros y tatuajes distintivos.

Ficha de búsqueda de Carmiña Castro Salazar. Foto: Fiscalía General del Estado de Sinaloa

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De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, la implementación inmediata de protocolos de búsqueda con perspectiva de género, como el Protocolo Alba, es un mecanismo de protección técnica esencial para garantizar la vida de las mujeres en contextos de riesgo.

En este caso, la movilización de colectivos ciudadanos y el uso de herramientas digitales han sido fundamentales para amplificar el llamado a la colaboración social en las primeras horas críticas tras su ausencia.

Análisis de la actividad digital y presencia de "Rosa Dely" en redes sociales

El perfil de Carmiña Castro en el entorno digital se caracteriza por una gestión profesional de su marca personal, consolidada a través de su emprendimiento de postres personalizados. Según los registros de su cuenta de Instagram (@rosadelyy_), la joven mantenía una interacción constante con una comunidad de más de 4 mil seguidores, enfocándose en la exhibición de procesos creativos y la atención al cliente.

De acuerdo con especialistas en seguridad digital del International Center for Journalists (ICFJ), el análisis de la huella digital y las últimas interacciones en redes suele ser un paso procedimental clave para las investigaciones de personas desaparecidas en la era de la conectividad.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

Cronología de sus últimas interacciones digitales

Para comprender el contexto previo a su reporte de desaparición, se han sintetizado el contenido más reciente compartidos por la joven:

Publicaciones temáticas: Sus posteos más recientes muestran postres personalizados con decoraciones de colores vivos (enfocados en celebraciones especiales) y una estética detallada.

Sus posteos más recientes muestran postres personalizados con decoraciones de colores vivos (enfocados en celebraciones especiales) y una estética detallada. Cercanía con el consumidor: En una de las imágenes finales, se observa a Carmiña Castro "sonriente junto a un cliente", lo que proyecta una imagen de normalidad y compromiso con su labor profesional previo al incidente.

En una de las imágenes finales, se observa a Carmiña Castro "sonriente junto a un cliente", lo que proyecta una imagen de normalidad y compromiso con su labor profesional previo al incidente. Contenido en TikTok: El último material audiovisual registrado en su cuenta de video corto corresponde a la exhibición de sus productos estrella (específicamente fresas con crema), manteniendo el estilo visual que caracteriza a su marca.

El último material audiovisual registrado en su cuenta de video corto corresponde a la exhibición de sus productos estrella (específicamente fresas con crema), manteniendo el estilo visual que caracteriza a su marca. Gestión de pedidos: La descripción de sus perfiles incluía datos de contacto y ubicación física del negocio en Culiacán, elementos que ahora forman parte del historial de contexto revisado por las autoridades.

De igual forma en sus redes sociales personales (@carmislzz), Carmiña había subido una historia donde solo se ve una charola con comida. Esta historia, se subió hace 20 horas aproximadamente

Foto: Captura de pantalla en Instagram

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Respuesta institucional y movilización de colectivos civiles

La desaparición de la joven ha generado una respuesta inmediata por parte de la sociedad civil organizada. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la participación de colectivos de búsqueda en México desempeña un rol técnico vital para mantener los casos dentro de la agenda pública y presionar por avances en las carpetas de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la indagatoria, solicitando que cualquier dato relevante sea comunicado a través de los canales oficiales para agilizar su localización.

Hasta el momento, "no se han reportado avances relevantes en la investigación" (de acuerdo con las fuentes locales de monitoreo), mientras la familia y amigos continúan utilizando las cuentas de "Rosa Dely" como un espacio para difundir la ficha de búsqueda. La integración de esfuerzos entre la tecnología, la vigilancia institucional y el apoyo comunitario permanece como la principal vía para obtener resultados en este caso que ha conmocionado al sector emprendedor de Sinaloa.

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