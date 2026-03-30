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Llega un nuevo mes y el entretenimiento no se acaba. Durante abril la plataforma de streaming Netflix, estará repleta de estrenos que no te puedes perder.
Desde regresos de series como "La ley de Lidia Poët" o "Besos, Kitty", hasta nuevos estrenos como "Embestida", estas son las series y películas que llegan a Netlix en abril.
Series que se estrenan en Netflix en abril
Amor en el espectro T4 - 1 de abril
En esta serie documental romántica, personas con trastornos del espectro autista buscan el amor y navegan por el mundo de las citas y las relaciones.
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Besos, Kitty - 2 de abril
Esta nueva temporada sigue a Kitty Song Covey en su último año de preparatoria. Entre los planes para la universidad y los autodescubrimientos, Kitty intentará definir su relación Min-Ho.
Stranger Things relatos del 85 - 23 de abril
Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios… y a algo aún más extraño.
Esta serie animada funciona como un spin off de la exitosa serie de los hermanos Duffer.
Más series que se estrenan en Netflix en abril:
- Los pecados de Kujo - 2 de abril
- Los tipos malos: La serie - 2 de abril
- Alkhallat: La serie - 2 de abril
- El agente divino - 2 de abril
- Rompiendo el hielo - 2 de abril
- Sabuesos 3 de abril
- Clanes - 3 de abril
- Mar de fondo - 3 de abril
- Los pasillos del juzgado - 3 de abril
- Confía en mi: El falso profeta - 8 de abril
- Bandi - 9 de abril
- Errores épicos - 9 de abril
- Rabo de Peixe - 10 de abril
- En casa de los Fury - 12 de abril
- Maleantes - 14 de abril
- Perfil falso - 15 de abril
- Sanas, cocinas, amar - 15 de abril
- Million Dollar Secret - 15 de abril
- La ley de Lidia Poët - 15 de abril
- Diente de león - 16 de abril
- Ronaldinho - 16 de abril
- Bronca - 16 de abril
- Machos alfa - 17 de abril
- Calle CoComelo - 20 de abril
- Funny AF with Kevin Hart - 20 de abril
- Los no elegidos - 21 de abril
- Aquí hablamos de huertos - 22 de abril
- Santita - 22 de abril
- Una nueva jugada - 23 de abril
- El profe - 23 de abril
- Si los deseos matara... - 24 de abril
- Te irás al infierno - 27 de abril
- ¿Debería casarme con un asesino? - 29 de abril
- Hombre en llamas - 30 de abril
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Películas que se estrenan en Netflix en abril
Embestida - 10 de abril
Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos.
Compañeras de cuarto - 17 de abril
Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivo‑agresiva.
Me llamo Agneta - 29 de abril
Tras ser despedida y con ganas de empezar de cero, Agneta acepta un trabajo de cuidadora en Provenza, que se convierte en la llave de los placeres de la vida y un nuevo despertar.
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Más series que se estrenan en Netflix en abril:
- El último gigante - 1 de abril
- Un pueblo al rescate - 1 de abril
- Comer. rezar, ladrar - 1 de abril
- La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson - 3 de abril
- Sobran las palabras - 3 de abril
- Al descubierto: Jaque al rey - 7 de abril
- 18 rosas - 9 de abril
- Al descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers - 14 de abril
- La tostadora - 15 de abril
- Una historia de gorilas, contada por David Attenborough - 17 de abril
- 180 - 17 de abril
- Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill - 21 de abril
- Ápex - 24 de abril
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