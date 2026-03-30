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Llega un nuevo mes y el entretenimiento no se acaba. Durante abril la plataforma de streaming , estará repleta de estrenos que no te puedes perder.

Desde regresos de series como "La ley de Lidia Poët" o "Besos, Kitty", hasta nuevos estrenos como "Embestida", estas son las series y películas que llegan a Netlix en abril.

Imagen: Unsplash
Imagen: Unsplash

Series que se estrenan en Netflix en abril

Amor en el espectro T4 - 1 de abril

En esta serie documental romántica, personas con trastornos del espectro autista buscan el amor y navegan por el mundo de las citas y las relaciones.

Lee también

Besos, Kitty - 2 de abril

Esta nueva temporada sigue a Kitty Song Covey en su último año de preparatoria. Entre los planes para la universidad y los autodescubrimientos, Kitty intentará definir su relación Min-Ho.

Stranger Things relatos del 85 - 23 de abril

Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios… y a algo aún más extraño.

Esta serie animada funciona como un spin off de la exitosa serie de los hermanos Duffer.

Más series que se estrenan en Netflix en abril:

  • Los pecados de Kujo - 2 de abril
  • Los tipos malos: La serie - 2 de abril
  • Alkhallat: La serie - 2 de abril
  • El agente divino - 2 de abril
  • Rompiendo el hielo - 2 de abril
  • Sabuesos 3 de abril
  • Clanes - 3 de abril
  • Mar de fondo - 3 de abril
  • Los pasillos del juzgado - 3 de abril
  • Confía en mi: El falso profeta - 8 de abril
  • Bandi - 9 de abril
  • Errores épicos - 9 de abril
  • Rabo de Peixe - 10 de abril
  • En casa de los Fury - 12 de abril
  • Maleantes - 14 de abril
  • Perfil falso - 15 de abril
  • Sanas, cocinas, amar - 15 de abril
  • Million Dollar Secret - 15 de abril
  • La ley de Lidia Poët - 15 de abril
  • Diente de león - 16 de abril
  • Ronaldinho - 16 de abril
  • Bronca - 16 de abril
  • Machos alfa - 17 de abril
  • Calle CoComelo - 20 de abril
  • Funny AF with Kevin Hart - 20 de abril
  • Los no elegidos - 21 de abril
  • Aquí hablamos de huertos - 22 de abril
  • Santita - 22 de abril
  • Una nueva jugada - 23 de abril
  • El profe - 23 de abril
  • Si los deseos matara... - 24 de abril
  • Te irás al infierno - 27 de abril
  • ¿Debería casarme con un asesino? - 29 de abril
  • Hombre en llamas - 30 de abril

Lee también

Estrenos de Netflix en abril. Foto: Netflix
Estrenos de Netflix en abril. Foto: Netflix

Películas que se estrenan en Netflix en abril

Embestida - 10 de abril

Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos.

Compañeras de cuarto - 17 de abril

Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivo‑agresiva.

Me llamo Agneta - 29 de abril

Tras ser despedida y con ganas de empezar de cero, Agneta acepta un trabajo de cuidadora en Provenza, que se convierte en la llave de los placeres de la vida y un nuevo despertar.

Lee también

Estrenos de Netflix en abril. Foto: Netflix
Estrenos de Netflix en abril. Foto: Netflix

Más series que se estrenan en Netflix en abril:

  • El último gigante - 1 de abril
  • Un pueblo al rescate - 1 de abril
  • Comer. rezar, ladrar - 1 de abril
  • La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson - 3 de abril
  • Sobran las palabras - 3 de abril
  • Al descubierto: Jaque al rey - 7 de abril
  • 18 rosas - 9 de abril
  • Al descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers - 14 de abril
  • La tostadora - 15 de abril
  • Una historia de gorilas, contada por David Attenborough - 17 de abril
  • 180 - 17 de abril
  • Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill - 21 de abril
  • Ápex - 24 de abril

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