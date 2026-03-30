Semana Santa 2026; ¿qué significado tiene cada día?; aquí te contamos

Del 29 de marzo al 5 de abril se conmemora la Semana Santa 2026 en México, así como en muchos otros países cuya población es mayoritariamente católica o cristiana.

Este es un periodo clave y una de las celebraciones más importantes del año para la comunidad creyente, pues se recuerda la vida, la crucifixión y la muerte de Jesucristo.

Comenzando con el Domingo de Ramos y recorriendo día por día hasta el Domingo de Resurrección, aquí te contamos qué significa cada fecha en el calendario de la Pasión de Cristo.

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El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, encabeza la oración durante el Domingo de Ramos, en Jerusalén. FOTO: AFP

¿Qué significado tiene cada día de la Semana Santa?

Domingo de Ramos

Es el primer día de Semana Santa y se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. En este pasaje el pueblo lo alabó como rey con cantos y palmas.

Hoy en día las personas que participan en la procesión asisten con palmas para bendecirlas y cuando son quemadas, los restos son utilizados para aplicar la ceniza el Miércoles de Ceniza del siguiente año.

Lunes Santo

En este, el segundo día de la Semana Santa, se conmemora la unción de Jesús en casa de Lázaro.

En esta jornada, la liturgia de la Iglesia Católica dedica la lectura evangélica al pasaje de la unción de Betania, cuando Jesús visita la casa de Lázaro y su hermana, María, le unta costosos perfumes en un acto interpretado como una anticipación de su muerte y resurrección.

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Interpretación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa en 2025. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

Martes Santo

Conocido también como Martes de la Controversia, es el tercer día de la Semana Santa y se conmemoran los intensos debates que Jesús tuvo con los líderes religiosos de Jerusalén.

Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las tres negaciones de San Pedro, preparándose para su pasión y muerte.

Se centra en la creciente tensión hacia la Pasión de Cristo y es un día en el que se invita a la reflexión sobre el pecado.

Miércoles Santo

El Miércoles Santo marca el fin oficial de la Cuaresma y el inicio del Triduo Pascual. Se conmemora principalmente la traición de Judas Iscariote, quien acordó con el Sanedrín y el tribunal religioso judío entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata.

Es conocido también como el "Día de la Traición" o "Día del Espía", y presenta la antesala a la Pasión de Cristo.

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Interpretación de la Última Cena y lavatorio de pies durante la 182 Representación de la Semana Santa en Iztapalapa, el jueves 17 de abril de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Jueves Santo

Este día se conmemora la institución de la Eucaristía y el Orden Sacerdotal en la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. Además se lleva a cabo el lavatorio de pies, que simboliza el servicio y el amor fraternal.

De acuerdo con el relato de la Biblia, la Última Cena fue el momento en el que Jesús se reunió con los doce apóstoles para celebrar la Pascua con ellos antes de entregar su vida.

Se recuerda la agonía de Jesús en la oración en el huerto de Getsemaní tras la cena, antes de ser arrestado.

Viernes Santo

Es el día más solemne de la Semana Santa, pues se conmemora la pasión, crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret.

Se considera un sacrificio de amor para redimir los pecados de la humanidad, siendo un día de luto, reflexión, ayuno y silencio.

Este día la Iglesia no celebra la Santa Misa, sino que a las tres de la tarde (hora en la que, según la tradición, murió Cristo en la cruz) se realiza la Liturgia de la Pasión del Señor.

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Pasión de Cristo en Oaxaca 2025. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Sábado Santo

Es también conocido como Sábado de Gloria, sin embargo, se cambió el nombre oficial, para darle carácter más serio, de silencio y luto.

Es un día para conmemorar el tiempo entre la muerte y la resurrección de Jesús, marcando su descanso en el sepulcro y descenso al abismo.

Es un día para el silencio, el luto, la reflexión y la introspección. Las iglesias no celebran misas y tampoco tocan las campanas. No se administra ningún sacramento, excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados.

Domingo de Resurrección

El Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua es la celebración más importante de la comunidad creyente. Este día se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de ser crucificado, cumpliendo el mandato divino de Dios y probando que era el salvador de la humanidad.

Este día representa el triunfo sobre la muerte y el pecado, la victoria divina, la esperanza de vida eterna y el fundamento de la fe cristiana y católica.

Simboliza también la renovación espiritual y la nueva vida.

Foto: Juan Boites / El Universal.

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