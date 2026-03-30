Semana Santa 2026: ¿qué es el lunes de autoridad y por qué se celebra este 30 de marzo?

El domingo 29 de marzo arrancó la Semana Santa, un periodo clave para millones de creyentes en el que se recuerda la vida, la crucifixión y la muerte de Jesucristo.

El domingo 29 de marzo se llevó acabo el Domingo de Ramos. Foto: Luis Camacho | El Universal

Este lunes 30 de marzo corresponde al segundo día de esta conmemoración, conocido como Lunes Santo o también lunes de autoridad, una fecha cargada de simbolismo espiritual que sigue vigente.

¿Qué es el Lunes Santo o lunes de autoridad?

El Lunes Santo, también conocido como lunes de autoridad, debe su nombre a uno de los momentos más importantes narrados en los Evangelios, donde se deja ver con claridad la firmeza y el sentido de misión de Jesucristo en los días previos a su Pasión.

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Según el Evangelio de Mateo (21:12-13), tras llegar a Jerusalén, Jesús entró al templo y se encontró con un espacio que había perdido su sentido espiritual: comerciantes, cambistas y prácticas alejadas de lo sagrado dominaban el lugar. Frente a esto, reaccionó de forma contundente: expulsó a quienes vendían, volcó las mesas y lanzó una advertencia que ha trascendido el tiempo:

“Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones”.

El Lunes Santo, también conocido como lunes de autoridad, debe su nombre a uno de los momentos más significativos narrados en los Evangelios. Foto: Creada con IA

Este episodio suele leerse como un acto de purificación, pero también como una denuncia frontal contra la hipocresía religiosa y los abusos dentro de un espacio que debía ser sagrado. Más allá del enojo, lo que refleja este pasaje es la autoridad moral de Jesús y su insistencia en una fe genuina, que no esté condicionada por intereses económicos ni por apariencias.

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¿Por qué se conmemora este 30 de marzo?

Este 30 de marzo, el Lunes Santo tiene un peso tanto histórico como simbólico, ya que marca el inicio de los momentos más intensos en la recta final de la vida de Jesucristo.

Además, en esta fecha también se recuerda la unción en Betania, donde María —hermana de Lázaro— perfumó a Jesús en un acto interpretado como una anticipación de su muerte y resurrección.

Así, este día no solo forma parte de la Semana Santa, sino que también invita a reflexionar sobre la fe, la integridad y la autenticidad, valores que siguen siendo centrales en la tradición cristiana.

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