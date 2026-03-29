El Olimpo llega a Fortnite; así lucen los skins inspirados en los personajes de Hércules

Este sábado 28 de marzo aterrizó a la tienda de objetos del videojuego Fortnite la nueva colaboración con la película animada de Disney de 1997 "Hércules", consintiendo a los jugadores más veteranos con regalos únicos.

¿Qué incluye esta colaboración animada?

El conjunto de accesorios tiene un costo total de 4 mil 300 PaVos e incluye desde atuendos hasta accesorios exclusivos como mochilas, paracaídas y picos tematizados, llevando el universo visual del clásico filme musical al popular videojuego de battle royale.

Uno de los puntos más destacados de este animado crossover es la llegada de skins divertidos. Por ello, en esta ocasión llegan Hércules, Megara y el dramático Hades, el Dios del Inframundo a la tienda; cada atuendo tiene un precio individual de 1,500 PaVos.

Lee también: ¡Un dulce robo!; Saqueo de barras de chocolate KitKat en Italia deja la mejor ola de memes

Así lucen los skins inspirados en los personajes de la película animada de Disney "Hércules". Foto: Fortnite

Por otro lado, también llegan tres modelos de mochilas diferentes, el primero está inspirado en el manto de Hércules, el segundo en el ánfora de las musas y el último tiene la forma del veneno del inframundo de Hades; cada mochila tiene un costo de 300 PaVos.

Asimismo, el paquete también ofrece tres modelos de picos, uno inspirado en el escudo del olimpo, el segundo con forma de la estatua de un querubín y el tercero tiene la forma del báculo de Hades, adornado con su característica flama azul; cada uno tiene un precio de 800 PaVos.

También llegan dos gestos de la película, que reflejarán la audacia y valentía de cada jugador en las partidas en línea. Además, las canciones "Zero to Hero" y "I won't say (I'm in love)" de la banda sonora de la cinta llegan como pistas oficiales, con un costo de 500 paVos cada una.

Lee también: Reparto de utilidades 2026; así se calcula y estas son las fechas de pago

La colaboración con la clásica cinta de Disney incluye mochilas, gestos y picos. Foto: Fortnite

"La Chona" se une al universo de Fortnite

El lote también incluye estilos LEGO de cada personaje. Los objetos exclusivos de Hércules estarán disponibles hasta el próximo martes 7 de abril de 2026 a las 18:00 horas (tiempo centro de México), con un descuento especial.

Por otro lado, también llegó a la tienda un nuevo gesto temático de la canción La Chona de Los Tucanes de Tijuana. Este baile sincronizado recrea los pasos clásicos de la canción, tiene un precio de 500 PaVos.

¿Cuáles serán las próximas colaboraciones?

Este domingo, la cuenta oficial del videojuego en Instagram publicó la imagen de un personaje sosteniendo el característico escudo blanco, rojo y azul de Capitán América, superhéroe de la franquicia de Marvel, la cual llegaría el próximo 3 de abril.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm