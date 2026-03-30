Golpe chocolatoso en Europa; los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat

En cuestión de horas, un hecho que pudo haber pasado como un simple problema logístico terminó convirtiéndose en tendencia global. La empresa Nestlé confirmó que un cargamento con más de 12 toneladas de chocolate —equivalente a 413 mil 793 barras de KitKat— fue robado tras salir de su planta en Italia con destino a Polonia.

De acuerdo con la compañía, el vehículo que transportaba el producto desapareció en el trayecto. Hasta ahora, no hay rastro ni del camión ni de la mercancía, lo que ha encendido alertas en la cadena de distribución.

Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J — KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026

¿Qué pasó con las barras de KitKat robadas?

El envío formaba parte de la red de distribución habitual de la marca en Europa. Las barras estaban destinadas a distintos mercados del continente, por lo que el incidente impactó directamente en la logística de distribución de productos.

Para evitar que el cargamento llegue al mercado ilegal, la empresa activó protocolos de rastreo de productos, apoyándose en un elemento clave: cada barra cuenta con un código de lote único. Esto permite identificar si un producto pertenece al lote robado, tanto para consumidores como para tiendas y mayoristas.

En otras palabras, aunque las barras aparezcan en algún punto de venta, será posible rastrear su origen.

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De robo a fenómeno viral en redes sociales

Más allá del impacto económico, la historia tomó otro rumbo. En plataformas como X, cientos de usuarios reaccionaron con creatividad, pues por medio de varios memes, imaginaron distintas escenas sobre el paradero de las barras de chocolate.

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

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Marcas se suman al humor

Sin embargo, el eco del robo no se quedó solo en los usuarios. Varias marcas aprovecharon la conversación para sumarse con publicaciones que mezclaban humor y marketing.

Una de las más comentadas fue Domino's Pizza en Reino Unido, que publicó un mensaje “solidarizándose” con KitKat, pero anunciando —en tono claramente irónico— una supuesta nueva pizza con este chocolate. La broma generó tanto revuelo que la propia marca tuvo que aclarar después que todo se trataba de una broma.

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el atraco de 12 toneladas de KitKat. Foto: Captura de pantalla

A la conversación también se unió el Aeropuerto Internacional de Tampa, que publicó un mensaje en redes mostrando apoyo a la marca. Incluso hizo referencia a “Phoebe”, su famosa figura de flamenco rosa, asegurando que repartiría chocolates antes de Pascua. El guiño fue suficiente para detonar otra ola de comentarios y memes.

Aeropuerto Internacional de Tampa publicó un mensaje en redes mostrando apoyo a Nestlé. Foto: Captura de pantalla

Además, la aerolínea irlandesa fundada por Tony Ryan, Ryanair también se subió al tema, pues por medio de un post, agregó una imagen de uno de sus aviones - creada con IA-, el cual tenía varias barras en su boca.

La aerolínea irlandesa, Ryanair también se sumo a los memes sobre el atraco de las barras de chocolate KiKat. Foto: Captura de pantalla

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