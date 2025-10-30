Más Información

, y Neumann Kaffee Gruppe fueron acusados por varias ONG, incluida Coffee Watch, de violaciones de derechos humanos como el trabajo infantil, en plantaciones de café en Brasil y México, entre otros sitios.

Coffee Watch indicó en un comunicado que envió una queja contra esas empresas con International Rights Advocates y la alemana Deutsche Umwelthilfe, ante la Oficina Federal Alemana de Economía y de Control de las Plantaciones (BAFA).

Las ONG acusan a esas firmas de no respetar la sobre el deber de cuidado de las empresas en sus en vigor desde 2023, que tiene por objetivo reforzar el respeto de los derechos humanos, entre otros la prohibición del trabajo de niños y el trabajo forzado.

En su comunicado Coffee Watch reportó informes de "graves violaciones (...) en las explotaciones de café en China, México, Brasil y Uganda, especialmente el trabajo de niños y el trabajo forzado, las de las normas de seguridad en el trabajo, así como la explotación salarial".

Citada en el comunicado, Etelle Higonnet, directora de la organización Coffee Watch, afirmó que "en las plantaciones que proveen a Nestlé, Starbucks, el grupo Neumann Kaffee y otros, trabajan niños, personas son hostigadas y sus ".

"Estamos convencidos de que los problemas son graves, sistemáticos y extensos. Las autoridades alemanas deben actuar para que las asuman al fin sus responsabilidades", señaló Higonnet.

¿Qué dicen Nestlé y Starbucks ante acusaciones de violación de derechos?

"Tomamos esas en serio, pues no son conformes a nuestras elevadas normas", señaló Nestlé en un comunicado enviado a AFP.

El grupo, que tiene más de dos mil marcas, asegura que no está "directamente relacionado con las explotaciones agrícolas cuestionadas" y que "cesó las relaciones con un proveedor a causa de una no aplicación de nuestras normas".

Contactados por AFP, Starbucks y Neumann Kaffee Gruppe no respondieron por ahora.

Starbucks dijo al semanario alemán Der Spiegel, que rechaza las acusaciones "infundadas" y aseguró que se comprometió "a proveerse de café de manera responsable, especialmente promoviendo el respeto de los ".

