Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre versión de intento de atentado

Tras el pádel, Cuauhtémoc Blanco explota; lanza patada en partido amistoso

Detienen a cuatro por muerte de aficionado del Cruz Azul; su situación jurídica se definirá tras la necropsia, señala Fiscalía

Un canto nuevo en el océano; el sistema que puede escuchar ballenas y buscar submarinos

Salinas Pliego va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos; "darnos la mano tiene más validez que un papel firmado"

Salinas Pliego usa TV Azteca para hacer política y mentir, acusa Citlalli Hernández; es “traficante de influencias”, afirma

CFE gana casi 57 mmdp en tercer trimestre; en 2024 perdió 10 mmdp en mismo lapso

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

Uber consigue victoria; le dan suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Embajador de Cuba advierte “campaña feroz” de EU contra médicos cubanos; pone en riesgo seguridad de miles de personas, dice

Llaman a legisladores a abrir debate sobre eutanasia en México; piden marco jurídico para la muerte asistida

Río de Janeiro.- El expresidente brasileño , condenado a 27 años de prisión por golpismo, le solicitó este lunes a la Corte Suprema la reducción de la pena, en un recurso en el que alegó que su derecho a la amplia defensa fue violado.

La defensa del líder ultraderechista presentó el recurso contra la sentencia condenatoria del (STF) este lunes, cuando venció el plazo para que los ocho condenados por golpismo entregaran las primeras apelaciones posibles, limitadas a cuestiones de forma y de redacción, pero no de mérito.

Los abogados de Bolsonaro alegaron que, además de cercenamiento de la defensa, el exjefe de Estado fue condenado con base en una confesión "viciada y contradictoria" de uno de sus auxiliares.

Igualmente alegó errores jurídicos de la Corte Suprema al penalizarlo por golpe de Estado y por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, que considera como el mismo delito.

"Si hay unidad de designio y encadenamiento único de conductas, el intento de golpe de Estado es un simple medio normal de ejecución de la abolición violenta del orden democrático", aseguró la defensa en el recurso en el que pidió que se le descuente la pena por uno de esos dos delitos.

Abogados de Bolsonaro acusan a de Moraes de no aprobarles un aplazamiento

Sobre el cercenamiento de la defensa, la defensa alegó que el equipo de abogados no tuvo tiempo hábil para analizar las pruebas reunidas en archivos con 70 terabytes de datos y que el magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes, se negó a atender las peticiones de aplazamiento.

Para los abogados, tales negativas violaron el derecho de amplia defensa y de paridad de recursos en el proceso.

La defensa también alegó que la condena se basó en la confesión del exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, que carece de "credibilidad" debido a que, afirmaron los abogados, fue modificada varias veces, obtenida mediante presiones y está repleta de contradicciones.

Pese a que De Moraes no tiene plazo legal para pronunciarse sobre los recursos presentados por los condenados, la previsión es que, tras pedir que la Procuraduría General de la República entregue un parecer sobre los mismos, solicite la inmediata definición de una fecha para la audiencia en que serán analizados.

Tras la respuesta de los jueces a los primeros recursos, los condenados tienen derecho a presentar nuevas apelaciones, estas sí sobre el mérito de la sentencia, con lo que podrían pedir que la condena sea modificada.

Bolsonaro, de 70 años y que se encuentra en prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia desde agosto pasado, fue condenado en septiembre pasado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El fallo fue inédito ya que por primera vez condenó a un expresidente brasileño por intento de golpe de Estado.

Los miembros de la Primera Sala de la Corte Suprema hallaron culpables al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático.

