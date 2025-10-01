Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, el cual es un buen pretexto para disfrutar de un buen café por las mañanas.

Las personas suelen beber al menos una taza de café durante el día para arrancar su rutina o el trabajo con energía.

Ante ello, te contamos algunos beneficios para la salud de tomar café por las mañanas.

¿Cuáles son los beneficios para la salud de tomar café por las mañanas?

Foto: Freepik

De acuerdo con el sitio web de Nespresso, menciona los beneficios del café por la mañana.

Proporciona energía y estado de alerta : el café contiene cafeína, lo que ayuda a ser más activo , prestar más atención, reaccionar rápidamente y tener mayor retención de información.

: el café contiene cafeína, lo que ayuda a ser más , prestar más atención, reaccionar rápidamente y tener mayor retención de información. Beneficioso al metabolismo y a la salud física : la cafeína activa el metabolismo por lo que se produce la oxidación de grasas , esto ayuda a tener más energía y quemar calorías. Aumenta los niveles de adrenalina lo que puede mejorar tu rendimiento físico.

: la cafeína activa el metabolismo por lo que se produce la , esto ayuda a tener más energía y quemar calorías. Aumenta los niveles de adrenalina lo que puede mejorar tu rendimiento físico. Valor nutricional : preparar café con agua u otros líquidos compensa el suave efecto diurético, contribuyendo positivamente a la ingesta diaria de líquidos. El café es rico en antioxidantes , contiene vitamina B2, B3, B5, manganeso y potasio.

: preparar café con agua u otros líquidos compensa el suave efecto diurético, contribuyendo positivamente a la ingesta diaria de líquidos. El café es rico en , contiene vitamina B2, B3, B5, manganeso y potasio. Complemento alimenticio : gracias a su gran calidad nutricional puede ser un buen complemento de un desayuno equilibrado en tostadas, yogur, jugo verde, entre otros.

: gracias a su gran calidad nutricional puede ser un buen complemento de un desayuno equilibrado en tostadas, yogur, jugo verde, entre otros. Salud emocional y social: el café tiene efectos sobre el estado de ánimo. La cafeína produce neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, encargados de mejorar el estado de ánimo de las personas. Y socialmente este es un buen motivo para interactuar con la gente ya que es un momento en el que se puede compartir una buena charla y esto contribuye al bienestar emocional.

Es importante mencionar que estos beneficios se logran si se controla la ingesta de esta bebida, ya que si se excede el consumo de café esto ya podría traer consecuencias para la salud.

