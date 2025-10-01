Más Información

MTU: ¿qué pasa si no actualicé el limite de transferencias después de la fecha establecida?

MTU: ¿qué pasa si no actualicé el limite de transferencias después de la fecha establecida?

¿Cuáles son los beneficios para la salud de tomar café por las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios para la salud de tomar café por las mañanas?

¿Cuándo ver "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro?

¿Cuándo ver "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro?

¿Cuándo ver la superluna de Cosecha 2025 en México?

¿Cuándo ver la superluna de Cosecha 2025 en México?

Beca Benito Juárez 2025: conoce el paso a paso para registrarte en el programa hoy, 1 de octubre

Beca Benito Juárez 2025: conoce el paso a paso para registrarte en el programa hoy, 1 de octubre

Este 1 de octubre se celebra el , el cual es un buen pretexto para disfrutar de un buen café por las mañanas.

Las personas suelen beber al menos una taza de café durante el día para arrancar su rutina o el trabajo con energía.

Ante ello, te contamos algunos beneficios para la salud de tomar café por las mañanas.

Lee también

¿Cuáles son los beneficios para la salud de tomar café por las mañanas?

Foto: Freepik
Foto: Freepik

De acuerdo con el sitio web de Nespresso, menciona los beneficios del café por la mañana.

  • Proporciona energía y estado de alerta: el café contiene cafeína, lo que ayuda a ser más activo, prestar más atención, reaccionar rápidamente y tener mayor retención de información.
  • Beneficioso al metabolismo y a la salud física: la cafeína activa el metabolismo por lo que se produce la oxidación de grasas, esto ayuda a tener más energía y quemar calorías. Aumenta los niveles de adrenalina lo que puede mejorar tu rendimiento físico.
  • Valor nutricional: preparar café con agua u otros líquidos compensa el suave efecto diurético, contribuyendo positivamente a la ingesta diaria de líquidos. El café es rico en antioxidantes, contiene vitamina B2, B3, B5, manganeso y potasio.
  • Complemento alimenticio: gracias a su gran calidad nutricional puede ser un buen complemento de un desayuno equilibrado en tostadas, yogur, jugo verde, entre otros.
  • Salud emocional y social: el café tiene efectos sobre el estado de ánimo. La cafeína produce neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, encargados de mejorar el estado de ánimo de las personas. Y socialmente este es un buen motivo para interactuar con la gente ya que es un momento en el que se puede compartir una buena charla y esto contribuye al bienestar emocional.

Es importante mencionar que estos beneficios se logran si se controla la ingesta de esta bebida, ya que si se excede el consumo de café esto ya podría traer consecuencias para la salud.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses