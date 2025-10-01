Café gratis en Oxxo, promoción en Krispy Kreme y otras ofertas para celebrar el Día del Café este 1 de octubre

Cada año, el Día Internacional del Café se convierte en una oportunidad para que los negocios sorprendan a sus clientes con promociones, descuentos y bebidas de cortesía. En 2025 no es la excepción: distintas marcas en México confirmaron que participarán en esta celebración ofreciendo atractivas dinámicas.

Además de ser una fecha para disfrutar de la bebida, también se busca reconocer a quienes se dedican a su cultivo, producción y comercialización, recordando la importancia del café en la economía y en la cultura.

¿Qué promociones habrá por el Día Internacional del Café en México 2025?

Las principales cadenas de cafeterías y restaurantes del país anunciaron promociones especiales para consentir a sus clientes este 1 de octubre. Algunas de las más destacadas son:

Starbucks México : este 1 de octubre, con la compra de cualquier bebida caliente o helada más $29 pesos adicionales, los clientes podrán obtener un vaso reusable nuevo en tiendas participantes.

: este 1 de octubre, con la compra de cualquier bebida caliente o helada más $29 pesos adicionales, los clientes podrán obtener un en tiendas participantes. Tim Hortons : tendrá promociones 2×1 en café americano y cappuccino.

: tendrá promociones Italian Coffee : ofrecerá bebidas seleccionadas con 50 % de descuento durante la jornada.

: ofrecerá bebidas seleccionadas con 50 % de descuento durante la jornada. Cielito Querido Café : obsequiará un café chico del día a sus clientes frecuentes.

: obsequiará un café chico del día a sus Oxxo : regalará un café Andatti americano en tamaño pequeño a quienes lleven su propio termo, disponible en sucursales participantes.

: regalará un café Andatti americano en tamaño pequeño a quienes lleven su disponible en sucursales participantes. Krispy Kreme: del 1 al 3 de octubre, al comprar cualquier dona, podrás llevarte un café americano o cappuccino pequeño por solo 15 pesos. (La bebida debe ser de 355 ml y aplica para las opciones de americano o cappuccino y la promoción es válida en tiendas propias, incluyendo pedidos por app y WhatsApp)

Estas promociones están vigentes únicamente el 1 de octubre y muchas de ellas operan con horarios limitados o hasta agotar existencias.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Café?

La fecha fue establecida en 2015 por la Organización Internacional del Café (OIC) con el objetivo de destacar la relevancia económica, social y cultural de esta bebida. México, como productor de café en estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, participa activamente en la celebración.

El día no solo se centra en las promociones comerciales, también busca generar conciencia sobre el impacto del café en millones de familias que dependen de su producción, así como impulsar el consumo responsable y sostenible.

