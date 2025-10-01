Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025; usuarios alistan disfraz de Halloween

Octubre ya comenzó y con ello cada vez se siente más cerca el día de muertos, fin de año, y el inicio del otoño.

Octubre es también un mes lleno de efemérides, hoy que se celebra el día internacional del café, el cuatro el día mundial de los animales, el 12 el día de la raza, el 13 el día mundial del cacahuate, el 20 el día nacional del mezcal y el 31 de octubre Halloween.

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025

Octubre ya llegó, decenas de usuarios de diferentes redes sociales decidieron recibirlo con carcajadas y memes, algunos celebrando el inicio de la “spooky season” y otros se preguntan cómo el año pasó tan rápido.

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025. Fuente: X

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025. Fuente: X

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025. Fuente: Instagram - memes.unacional

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025. Fuente: X

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025. Fuente: X

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025. Fuente: Instagram - memes.unacional

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025. Fuente: X

Los mejores memes para dar la bienvenida a octubre 2025. Fuente: X

