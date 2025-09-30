Calendario SEP: ¿cuáles son los puentes y días feriados de octubre 2025?

A un mes del inicio de un nuevo ciclo escolar, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se volvió tendencia, pues los padres de familia se preguntan si en el mes de octubre hay fechas señaladas como días festivos.

En el mes anterior, a pesar de estar a escasos días de vivir el regreso a clases, septiembre tuvo un total de dos días con suspensión de actividades: el 16 de septiembre por el aniversario 215 del inicio de la Independencia de México y el 26 por Consejo Técnico escolar.

Descubre los días feriados en el mes de octubre. Foto: Especial

¿Cuáles son los puentes y días feriados de octubre 2025?

Durante el mes de octubre, el calendario de la SEP no tiene ningún día señalado como feriado, por lo que las actividades escolares se realizarán en tiempo y forma.

Sin embargo, la única excepción, como cada mes, será el último viernes por el Consejo Técnico Escolar.

Por tal motivo, el próximo viernes 31 de octubre se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, donde suelen suspenderse las actividades para los alumnos de nivel básico.

Estos son los días de descanso que se tendrán en el mes de octubre. Foto: SEP

¿Cuál es el próximo día feriado en el calendario de la SEP?

El próximo día feriado del ciclo escolar 2025 - 2026 se tiene programado hasta el lunes 17 de noviembre, ya que se encuentra marcado con “suspensión de labores docentes”.

De acuerdo con la LFT, esta fecha corresponde al tercer lunes de noviembre la cual está marcada como descanso obligatorio en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

