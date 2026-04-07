La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras de construcción en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, localizada en Puebla, a causa de que no contaban con autorización de impacto ambiental.

A través de un comunicado, dicha dependencia encabezada por Mariana Boy, comentó que hizo una visita de inspección al ejido San Lorenzo Teotipilco, en el municipio de Tehuacán, y encontró lotificación con el fin de construir viviendas sin autorización.

Aunado a esto, se observó apertura de calles, perforación de un pozo, colocación de red de agua potable e instalación de postes de luz. Detalló que a 26.313 hectáreas se les cambió el uso de suelo y 44.9 hectáreas fueron afectadas por la urbanización.

Foto: Profepa

Lee también Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

De acuerdo con la Profepa, dichas acciones contribuyen a la erosión del piso, afectan la infiltración del agua, causan la pérdida de vegetación nativa, ponen en peligro a la biodiversidad, fragmentan los ecosistemas y alteran el equilibrio ambiental.

Agregó que estas obras se hacían sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Al final, decidió clausurarlas para evitar más daños y anunció acciones administrativas y legales.

Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán fue declarada como tal el 18 de septiembre de 1998. Entre sus actividades están observación de flora y fauna, fósiles, senderismo, fotografía de paísaje y rural, y acampado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc