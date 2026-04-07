Los diputados Sergio Gil y Laura Ballesteros, de MC, solicitaron la comparecencia de la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, para que informe sobre la investigación, responsables y posible sanción del derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México, durante marzo de 2026.

En el pleno, presentaron una cubeta con chapopote extraído de la Barra de Chachalacas, en Veracruz, para denunciar la inacción de las autoridades locales y federales ante la contaminación del mar.

Presentaron un punto de acuerdo que propone que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Economía para que implementen programas emergentes de apoyo económico y social, para los pescadores, prestadores de servicios turísticos y las comunidades que dependen de la actividad pesquera en las zonas afectadas por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

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También plantea que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Marina, a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que rinda un informe sobre las acciones implementadas para la contención, control, limpieza y remediación del derrame.

De acuerdo con los legisladores, las afectaciones alcanzan más de 630 kilómetros de litoral, con presencia de hidrocarburos en al menos 13 municipios del estado de Veracruz, extendiéndose desde la Laguna de Tamiahua hasta Paraíso, Tabasco, señala el documento.

“Esta situación representa un riesgo significativo para la biodiversidad marina, los ecosistemas costeros y las actividades económicas de la región, particularmente la pesca y el turismo”, señaló Laura Ballesteros.

🗣️ "No les vamos a permitir que tapen el sol con un dedo".



Sergio Gil y Laura Ballesteros, de MC, pidieron la comparecencia de la titular de la ASEA, Andrea González, para que informe sobre la investigación, responsables y posible sanción del derrame de hidrocarburos del Golfo… pic.twitter.com/ntj52qtAvf — El Universal (@El_Universal_Mx) April 7, 2026

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