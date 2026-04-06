Más Información

Un paseo a lomo de mamut; estos son los gigantes de la Fuerza Aérea Mexicana

Un paseo a lomo de mamut; estos son los gigantes de la Fuerza Aérea Mexicana

Bloqueos carreteros en México se reducen; Segob reporta solo cinco vialidades afectadas tras diálogo

Bloqueos carreteros en México se reducen; Segob reporta solo cinco vialidades afectadas tras diálogo

Fiscalía capitalina busca imputar a empresas por muerte de fotoperiodistas en AXE Ceremonia; señalan múltiples responsabilidades

Fiscalía capitalina busca imputar a empresas por muerte de fotoperiodistas en AXE Ceremonia; señalan múltiples responsabilidades

Corte valida que UIF bloquee cuentas sin orden judicial; “es preventivo”, justifica

Corte valida que UIF bloquee cuentas sin orden judicial; “es preventivo”, justifica

Detienen a Alberto del Río en San Luis Potosí; reportan denuncia por violencia familiar

Detienen a Alberto del Río en San Luis Potosí; reportan denuncia por violencia familiar

Laura Ballesteros solicita renuncia de Rosario Piedra Ibarra de la CNDH; la acusa de "encubrir crisis de desapariciones en México"

Laura Ballesteros solicita renuncia de Rosario Piedra Ibarra de la CNDH; la acusa de "encubrir crisis de desapariciones en México"

La minera canadiense informó este lunes que fueron identificados los restos de los trabajadores Saúl Alberto Ochoa y Miguel Tapia Rayón, quienes formaban parte de los 10 ingenieros desaparecidos el pasado 23 de enero en la comunidad de la Concordia, en Sinaloa.

En un comunicado, la empresa indicó que “con esta actualización, nueve de los 10 colegas que se encontraban desaparecidos han sido localizados sin vida y un colaborador permanece desaparecido”.

Aseguró que mantienen comunicación con las familias y continúan su colaboración con las autoridades.

Lee también

“Este es un desenlace profundamente doloroso y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias que hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos. Estamos con ellas, brindando mientras atravesamos juntos este momento de duelo por nuestros colegas y amigos”, señaló Michael Konnert, presidente y CEO de Vizsla Silver.

“Honramos la memoria de nuestros colegas no solo en el recuerdo, sino también a través de nuestro compromiso con sus familias y con las comunidades de las que formaban parte. Sus vidas fueron profundamente valiosas para nosotros y su ausencia se sentirá siempre”, añadió.

La noche del 23 de enero, un a 10 trabajadores de la minera en, en la cabecera municipal de Concordia. En febrero fueron encontrados los cuerpos de cinco de ellos en fosas clandestinas de la comunidad de el Verde. En los días posteriores se encontraron más cuerpos, que han sido identificados como los desaparecidos.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]