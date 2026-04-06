La minera canadiense Vizla Silver informó este lunes que fueron identificados los restos de los trabajadores Saúl Alberto Ochoa y Miguel Tapia Rayón, quienes formaban parte de los 10 ingenieros desaparecidos el pasado 23 de enero en la comunidad de la Concordia, en Sinaloa.

En un comunicado, la empresa indicó que “con esta actualización, nueve de los 10 colegas que se encontraban desaparecidos han sido localizados sin vida y un colaborador permanece desaparecido”.

Aseguró que mantienen comunicación con las familias y continúan su colaboración con las autoridades.

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“Este es un desenlace profundamente doloroso y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias que hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos. Estamos con ellas, brindando acompañamiento y apoyo mientras atravesamos juntos este momento de duelo por nuestros colegas y amigos”, señaló Michael Konnert, presidente y CEO de Vizsla Silver.

“Honramos la memoria de nuestros colegas no solo en el recuerdo, sino también a través de nuestro compromiso con sus familias y con las comunidades de las que formaban parte. Sus vidas fueron profundamente valiosas para nosotros y su ausencia se sentirá siempre”, añadió.

La noche del 23 de enero, un grupo armado privo de la libertad a 10 trabajadores de la minera en, en la cabecera municipal de Concordia. En febrero fueron encontrados los cuerpos de cinco de ellos en fosas clandestinas de la comunidad de el Verde. En los días posteriores se encontraron más cuerpos, que han sido identificados como los desaparecidos.

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