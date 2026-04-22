Milena Quiroga, presidenta municipal de La Paz, destacó los resultados recientes de la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, implementada desde 2022, con lo que elementos de la policía municipal logró el aseguramiento de 12 objetivos prioritarios entre el 2 de marzo y el 15 de abril de 2026, en coordinación con instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Entre los casos relevantes se encuentra la detención de José Armando “N”, presuntamente vinculado a una serie de asaltos a negocios con violencia en colonias como Centro, Olas Altas, Santa Fe, Pedregal del Cortés, Camino Real y Misiones, así como la detención de Heriberto “N”, quien contaba con diversas carpetas de investigación vigentes por presuntos delitos patrimoniales, entre ellos robo a casa habitación.

Estos aseguramientos forman parte de un trabajo sostenido para atender delitos como robo de vehículo, asalto, robo a casa habitación y robo a lugar cerrado. El principal delito consumado identificado en este periodo fue asalto con violencia, y en tres casos se obtuvo prisión preventiva.

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Quiroga Romero subrayó que los resultados reflejan una estrategia de seguridad con enfoque integral: presencia policial, capacidades operativas, proximidad con la ciudadanía y coordinación absoluta con las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.

Este modelo local es consistente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyos ejes incluyen atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

La alcaldesa afirmó que en La Paz la seguridad se trabaja con seriedad, constancia y resultados. Señaló que su gobierno ha dado a las y los policías municipales mejores herramientas para cumplir con su deber y proteger a las familias paceñas.

“En La Paz, sí estamos construyendo seguridad con estrategia, con coordinación y con resultados. Ese es el camino para cuidar a nuestra gente y fortalecer la paz”, expresó.

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afcl