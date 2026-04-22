Reynosa. - Personal de la Guardia Estatal localizó una pipa con reporte de robo al interior de una subestación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Reynosa.

Los elementos detectaron, dentro de la subestación, dos pipas conectadas a mangueras, sin la presencia de personas en el lugar.

Al verificar los datos de una de las unidades, un tractocamión tipo pipa arrojó reporte de robo.

En el sitio también se encontraba una segunda pipa, de color rojo, la cual no presentó irregularidades en los sistemas de consulta.

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Esto derivó en la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) así como en la solicitud de una orden de cateo para ingresar formalmente al inmueble.

Mientras tanto, unidades de la Guardia Estatal permanecen resguardando el sitio para evitar la alteración de posibles indicios, en tanto se realizan patrullajes en zonas aledañas.

El caso fue canalizado a la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, con el fin de coordinar las acciones derivadas de este hallazgo.

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afcl