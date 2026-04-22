Hermosillo.— En menos de una semana se han registrado cuatro volcaduras de pipas, tres en el estado de Sonora y uno en Baja California.

La volcadura de una pipa que transportaba combustóleo encendió nuevamente las alertas en la carretera México 15, al sur de Sonora, en un nuevo incidente que involucra materiales peligrosos.

El percance se registró durante los primeros minutos de este martes a la altura del kilómetro 127 del tramo Estación Don-Navojoa, después de la caseta de peaje conocida como La Jaula, en el municipio de Navojoa.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que la pipa era una unidad robada cuyo conductor intentó huir antes de perder el control.

Explicó que la unidad era seguida por autoridades durante un tramo, hasta que el operador buscó escapar, lo que derivó en el accidente.

En la zona se registró derrame de combustóleo, un derivado del petróleo altamente contaminante, lo que obligó a implementar un cierre parcial de la circulación y activar protocolos de seguridad.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el accidente generó importantes afectaciones viales.

Autoridades habilitaron un contraflujo de aproximadamente tres kilómetros en el cuerpo A (de sur a norte), mientras que el carril de norte a sur permaneció cerrado por varias horas.

Caminos y Puentes Federales informó que el cierre total ocurrió alrededor de las 2:24 horas, mientras que cerca de las 10:20 horas se logró restablecer la circulación en ambos sentidos, una vez concluidas las maniobras de atención y retiro de la unidad. Durante las labores no se descartó el cierre total temporal de la vía debido a maniobras de grúas y al trasvase del combustible.

Este incidente se suma a una serie de accidentes recientes en la misma ruta federal que involucran el transporte de sustancias peligrosas.

El 19 de abril, un tráiler que transportaba sulfato de aluminio cayó al Canal Alto en Ciudad Obregón, lo que activó protocolos por riesgo de contaminación y obligó al cierre de la vialidad, así como a la suspensión de operaciones de una planta potabilizadora.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Organismo de Cuenca Noroeste hizo un llamado preventivo a la población de las comunidades aledañas al Canal Alto, en los municipios de Cajeme, Navojoa y Benito Juárez tras el accidente y emitió una serie de recomendaciones para proteger la salud y evitar mayores afectaciones.

Entre las principales medidas, autoridades pidieron evitar totalmente el contacto con el agua del Canal Alto y del arroyo El Cocoraque, incluyendo actividades recreativas, domésticas, ganaderas o de trabajo, debido a posibles concentraciones peligrosas del químico.

Autoridades pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

En tanto, el pasado 18 de abril, la volcadura de una pipa con amoniaco en el tramo Guaymas-Hermosillo provocó el cierre total de la carretera y dejó un saldo de 27 personas intoxicadas, tras la formación de una nube tóxica.

Los afectados fueron trasladados a distintas instituciones de salud, entre ellas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, el IMSS de la calle 10 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde se reportaron fuera de peligro.

Volcadura en BCS

En tanto, al sur del municipio de Loreto, en Baja California Sur, la volcadura de una pipa que transportaba combustible provocó el cierre en un tramo de la carretera Transpeninsular.

El accidente ocurrió durante la madrugada del martes en el kilómetro 103, en la zona conocida como Vista al Mar, entre Nopoló y el mirador, donde la unidad volcó y derramó combustible sobre la vialidad, confirmó Paz Ochoa Amador, alcaldesa de Loreto.

En el sitio se desarrolló un operativo integrado por Protección Civil y corporaciones de seguridad para controlar el derrame y retirar la unidad siniestrada.

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