Naucalpan, Méx.- Marchar en este día, “es un dolor muy fuerte porque en esta marcha se supone yo venía de la mano con mi niña, y no me tocó hacerlo, me toca levantar una pancarta”, declaró Jaqueline González, madre de Kimberly Hilary Moya González, reportada como desaparecida desde el 2 de octubre del 2025.

A cuatro meses de la desaparición de su hija, Jaqueline señaló que las investigaciones para encontrar a su hija permanecen sin avances.

“Las investigaciones son muy lentas, es un tema de mucha frustración. Yo quisiera tener el poder para mover todo lo que se tiene que mover, desafortunadamente vemos que la autoridad es corrupta”, expresó.

Tras la petición a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atrajera el caso, la mamá de Kimberly comentó que les “han cerrado las puertas”.

“Nos han cerrado las puertas, hemos ido a tocar a Harfuch, hemos ido a tocar a Clara Brugada, hemos ido a tocar con la nueva Fiscal que entró en sustitución de Alejandro Gertz Manero y nos han cerrado las puertas. Hemos pedido apoyo y nos cierran las puertas”, dijo.

Más de 200 mujeres, entre familiares, amigas y compañeras, se sumaron a la marcha del 8M para exigir la aparición con vida de Kimberly Moya, joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan.

El contingente salió desde la estación del Metro Cuatro Caminos y partió rumbo al Monumento a la Revolución para dirigirse al Zócalo Capitalino.

Kimberly Moya González desapareció el 2 de octubre de 2025 en la comunidad de San Rafael Chamapa, en Naucalpan, después de salir de su casa para sacar unas copias y comprar un helado; desde entonces se desconoce su paradero.

