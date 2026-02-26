La Fiscalía del Distrito Sur de California anunció este jueves una acusación formal contra René Arzate García, “La Rana”, presunto jefe de plaza de Tijuana del Cártel de Sinaloa, por los cargos de narcoterrorismo y conspiración para distribuir fentanilo.

A la vez, el Departamento de Estado aumentó a cinco millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura o condena.

En conferencia de prensa, el fiscal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, aseguró que este capo, junto a su hermano Alfonso “Aquiles” Arzate García, “ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años”.

Lee también Ellos son “La Rana” y “Aquiles”, hermanos Arzate-García, jefes del Cártel de Sinaloa; EU los busca por narcoterrorismo

“La Rana”, entre corridos de Los Rayos del Norte, drogas y armas largas

Tras brindar esta información, la Fiscalía del Distrito Sur de California difundió en sus cuentas oficiales distintas fotografías de drogas y armas de fuego presuntamente vinculadas a “La Rana” y a su organización criminal, considerada terrorista por el gobierno de Donald Trump desde hace un año.

En una de las imágenes compartidas por la autoridad estadounidense se observa un altar a la Santa Muerte, con una mesa llena de armas largas, algunas de color dorado, y posibles empaques de narcóticos.

En la foto, también se ve que en la televisión se reproduce el corrido “El Dólar Doblado” de Los Rayos del Norte de Sergio Vega, un tema que narra la historia de Carlos y Ponchito Alvarado, dos sujetos que intentan sobornar a la policía mientras viajan en una camioneta americana con placas de Colorado hacia Hermosillo, para acudir al hipódromo.

Lee también Guadalajara será primer lugar de visita del trofeo de la Copa Mundial 2026: Sheinbaum; se reúne con CEO de Coca-Cola

Tras un intento fracasado de cohecho, el corrido relata cómo Poncho saca un cuerno de chivo y comienza a disparar, ataque que deja un saldo de tres muertos, mientras ambos protagonistas “en la troca su dólar van desdoblando”.

La institución de EU, asimismo, difundió imágenes de una incautación de metanfetamina en el puerto de Otay Mesa, supuestamente ligada a René Arzate García; así como armamento de alto poder y grado militar exclusivo ligado al narcotraficante.

Una incautación de metanfetamina en el puerto de Otay Mesa y armamento de alto poder y grado militar exclusivo , supuestamente ligados a René Arzate García. Foto: Especial

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, declaró este jueves que “La Rana” es un despiadado jefe del Cártel de Sinaloa, acusado de explotar los puertos de entrada estadounidenses para inundar a la nación con fentanilo, cocaína y metanfetamina.

“Él y su hermano, Alfonso, se encuentran entre los fugitivos buscados por la DEA por estos presuntos delitos contra Estados Unidos. Esta acusación formal sustitutiva subraya el papel de Arzate García, no solo como agente del cártel, sino también como narcoterrorista que se aprovecha de las vulnerabilidades para inundar las comunidades con veneno, violencia y miedo”, complementó.

Lee también Alcalde: días contados para icónica “tómbola” de Morena; con reforma electoral, candidatos plurinominales se elegirán por encuestas

De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones, actualmente “La Rana” podría estar oculto en México. Foto: FBI

El Departamento de Estado de EU expuso, vía comunicado de prensa, que “La Rana” y “Aquiles” han controlado la plaza Tijuana durante 15 años con violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, que incluye la corrupción política y policial.

En 2014, los hermanos Arzate García fueron acusados en el Distrito Sur de California por delitos de narcotráfico en procesos separados. Desde entonces, ambos se encuentran prófugos de la justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc