Ellos son “La Rana” y “Aquiles”, hermanos Arzate-García, jefes del Cártel de Sinaloa; EU los busca por narcoterrorismo

A pocos días del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el gobierno de Estados Unidos arreció su lucha contra el crimen organizado, ahora con énfasis en el Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Estado de ese país anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que facilite el arresto de los hermanos Arzate-García, René y Alfonso, conocidos como “La Rana” y “Aquiles”, respectivamente, señalados como jefes de plaza en Tijuana de esta asociación considerada “terrorista” por la administración Trump.

“Estas recompensas se ofrecen en coordinación con la División de San Diego de la DEA y la Fiscalía de los EU para el Distrito Sur de California en un esfuerzo unificado para llevar a los hermanos Arzate-García ante la justicia”, señaló la dependencia estadounidense en un comunicado.

“La Rana”, jefe de Tijuana de alto rango en el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), “La Rana” ha controlado, junto a su hermano, la Plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años.

Autoridades de EU señalan que René Arzate-García ha mantenido este poderío mediante la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, incluyendo corrupción política y policial.

“A pesar de los conflictos en curso, siguen controlando este importante corredor de tráfico, lo que los convierte en figuras clave para el sostenimiento de las operaciones del cártel, incluyendo el tráfico de fentanilo ilícito letal, designado Arma de Destrucción Masiva hacia comunidades estadounidenses”, puede leerse en un boletín del Departamento de Estado.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) señala que, entre otros motes, también se le conoce como “General” y “Apá”.

En su descripción, se menciona que nació el 11 de junio de 1983, tiene cabello negro, ojos marrones y una altura de 1,83 metros.

De acuerdo con la agencia estadounidense, es un líder de alto rango en el Cártel de Sinaloa y es responsable del narcotráfico en el norte de Baja California y se cree que actualmente “La Rana” está oculto en México.

De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones, actualmente “La Rana” podría estar oculto en México. Foto: FBI

“Aquiles”, prófugo de EU desde 2014

En el año 2014, “La Rana” fue acusado en el Distrito Sur de California por delitos de narcotráfico en proceso separado a su hermano Alfonso “Aquiles”. Por ello, ambos son considerados prófugo de la justicia desde esa fecha.

El 9 de agosto de 2023, ambos hermanos fueron designados por la Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, "Imposición de Sanciones a Personas Extranjeras Involucradas en el Tráfico Ilícito Mundial de Drogas".

El gobierno de Estados Unidos también señala a Alfonso Arzate-García como líder de la Plaza Tijuana del Cártel de Sinaloa desde hace tres lustros, con alianzas estratégicas y corrupción policial y política.

Ficha de recompensa por información que facilite la captura de Alfonso Arzate-García, “Aquiles”, por hasta 5 millones de dólares. Foto: Especial

¿De qué acusa EU a “El Rana” y “Aquiles”?

A partir de este jueves 26 de febrero de 2026, el gobierno de EU aumentó la recompensa por información que facilite la localización de “El Rana” a 5 millones de dólares, por los siguientes cargos:

Narcoterrorismo

Conducción de una empresa criminal continua

Apoyo material a una organización terrorista extranjera

Conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana

Lavado de dinero

A la vez, a “Aquiles”, por quien también EU ofrece 5 millones de dólares, se le acusa de conspiración para distribuir metanfetamina y marihuana.

