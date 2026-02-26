Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que a los 18 detenidos en Guanajuato por presuntamente participar en hechos violentos tras el abatimiento de "El Mencho" no se les puede juzgar por terrorismo, sino que podrían ser acusados por otros delitos, como interrupción de vías de comunicación y daño a propiedad ajena, pero aseguró que esos actos "no tienen nada que ver con terrorismo".
Ayer, el secretario de gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que 18 de 48 personas que fueron detenidas en estos enfrentamientos serían acusadas de terrorismo.
A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el delito de terrorismo está "perfectamente" determinado en el Código Penal Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lee también "Es seguro que viajen a nuestro país": Sheinbaum tras violencia por abatimiento de "El Mencho"; lo importante es la difusión, dice
"No, eso no es terrorismo. No sé cuál sea la valoración del secretario de Gobierno de Guanajuato, pero está perfectamente determinada en los códigos penales federal o el Código de Procedimientos Penales federal ese delito; otra cosa es interrupción de vías de comunicación, daño a propiedad ajena, en fin, hay otros delitos, pero no tiene nada que ver con terrorismo", dijo.
