Más Información

Reportan 631 autos robados en hechos violentos tras caída de "El Mencho"; fue un "evento atípico", dice AMIS

Reportan 631 autos robados en hechos violentos tras caída de "El Mencho"; fue un "evento atípico", dice AMIS

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

Reportan fuerte despliegue militar en ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; ciudadanos se mantienen en alerta

Reportan fuerte despliegue militar en ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; ciudadanos se mantienen en alerta

Fórmula de distribución de plurinominales no se modifica en propuesta de Sheinbaum; solo cambia integración de las listas, explica Alcalde

Fórmula de distribución de plurinominales no se modifica en propuesta de Sheinbaum; solo cambia integración de las listas, explica Alcalde

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

La presidenta afirmó que a los 18 detenidos en Guanajuato por presuntamente participar en hechos violentos tras el abatimiento de no se les puede juzgar por terrorismo, sino que podrían ser acusados por otros delitos, como interrupción de y daño a propiedad ajena, pero aseguró que esos actos "no tienen nada que ver con terrorismo".

Ayer, el secretario de gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que 18 de 48 personas que fueron detenidas en estos enfrentamientos serían acusadas de terrorismo.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el delito de terrorismo está "perfectamente" determinado en el y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Lee también

"No, eso no es terrorismo. No sé cuál sea la valoración del secretario de Gobierno de Guanajuato, pero está perfectamente determinada en los códigos penales federal o el Código de Procedimientos Penales federal ese ; otra cosa es interrupción de vías de comunicación, daño a propiedad ajena, en fin, hay otros delitos, pero no tiene nada que ver con terrorismo", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]