La iniciativa presidencial que busca establecer la figura de en es inconvencional, derivaría en abusos y violaciones en contra de personas inocentes, podría usarse con fines políticos y un síntoma de que la batalla contra el crimen esta pérdida por lo que la misma debe pausarse en este momento.

Destacaron directivos y expertos del (Inacipe), así como abogados litigantes quienes señalaron que aprobar esta reforma, como se pretende en el Senado, podría derivar en que no sólo hubiera jueces sin rostro, sino también magistrados, fiscales e incluso ministros de la SCJN, lo que desbordaría al sistema penal.

En el Senado de la República en el marco de la Mesa de Análisis “Reformas al Código Penal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”, el doctor e investigador del Inacipe, Alberto Enrique Nava Garcés, expuso que establecer la figura de jueces sin rostro en México sería “la antesala de una pesadilla para quien pudiera ser inocentes”.

Poder Judicial. Foto: Especial
“Estamos hablando que se han aumentado la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada y ahora solicitar un juez sin rostro de alguna manera pone en peligro los aspectos de la publicidad, pero también significa que un juez recibe información pero como no tiene rostro, como no tiene nombre puede ser sustituido y no podemos saber el que la persona que tenía en la información, ya no la tiene”.

Con ello, obviamente, “va a resolver no nada más sin rostro sino a ciegas” y vaticinó la aparición en la vida jurídica de los llamados jueces sin rostro “es síntoma de que la batalla contra el crimen organizado está perdida”.

Jueces sin rostro es un "parche" al sistema penal: Nader Kuri

Jorge Nader Kuri, director del Inacipe, planteó que no es una reforma urgente y sólo sería un “parche” al marco penal en México por lo que debería ser parte de una reforma más amplia, integral, pero de entrada crear jueces sin rostro en México es “inconvencional”.

“Se quiere la conveniencia, la prudencia de procesar esta reforma dentro de un conjunto más amplio a nivel sistema a fin de garantizar una congruencia normativa y de seguridad jurídica y evitar así un parche que después choque con el rediseño completo”.

Godoy designa a Jorge Nader Kuri director del INACIPE dentro de la FGR (15/01/2026). Foto: (@AcadMexCienPen)
Dijo que la reforma como está planteada, tendría que crear ese tipo de protección a los jueces sin rostro a fiscales, a los jueces de control, jueces de amparo, magistrados, ministerios públicos e incluso a ministros de la SCJN en el supuesto de los casos lleguen al máximo tribunal, lo que desbordaría al sistema penal.

El abogado penalista y catedrático de la Universidad Panamericana, Rafael Beltrán Ramos, dijo que la reforma de jueces sin rostro es inconvencional por lo que planteó pausar su discusión porque existe el riesgo de que el llamado “populismo punitivo” aplique este tipo de procesos en contra de personas que incomodan a funcionarios públicos.

Se pronunció en contra de la reforma integral al sistema penal en México y subrayó que “los verdaderos jueces sin rostro que necesitamos son los que están para proteger de las presiones políticas”.

