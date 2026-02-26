La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es seguro viajar a México, pese a los hechos violentos ocurridos en varios estados tras la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, el pasado domingo 22 de febrero.

“Se está recuperando; lo más importante es la difusión que tenemos que hacer nosotros, nacional e internacional, de que aun cuando el domingo vivimos una situación excepcional o decepción, vamos a decir, excepcional. Se está regularizando todo, entonces, es seguro que viajen a nuestro país, que pueden venir sin problema”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de febrero, la mandataria señaló que Estados Unidos y Canadá emitieron alertas para que su población no viajara a estados que presentaban bloqueos, como: Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Sin embargo, ambas alertas fueron levantadas en los últimos días.

Lee también Sheinbaum contesta a Elon Musk: "Como político es un buen empresario"; analiza acciones legales por declaraciones

“Pueden venir sin problema a nuestro país; al contrario, que vengan a gozar de las bellezas de México”, señaló la Jefa del Ejecutivo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, precisó que los servicios turísticos en Jalisco operan con normalidad, así como el aeropuerto de Guadalajara y el de Puerto Vallarta. “No ha existido ninguna cancelación de ruta en ninguno de los 70 aeropuertos que tenemos en nuestro país”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr