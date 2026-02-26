Más Información

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

La presidenta afirmó que es seguro viajar a México, pese a los hechos violentos ocurridos en varios estados tras la detención y abatimiento de , el pasado domingo 22 de febrero.

“Se está recuperando; lo más importante es la difusión que tenemos que hacer nosotros, nacional e internacional, de que aun cuando el domingo vivimos una situación excepcional o decepción, vamos a decir, excepcional. Se está regularizando todo, entonces, es seguro que viajen a nuestro país, que pueden venir sin problema”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de febrero, la mandataria señaló que Estados Unidos y Canadá emitieron alertas para que su población no viajara a , como: Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Sin embargo, ambas alertas fueron levantadas en los últimos días.

“Pueden venir sin problema a nuestro país; al contrario, que vengan a gozar de las bellezas de México”, señaló la Jefa del Ejecutivo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo, precisó que los servicios turísticos en Jalisco operan con normalidad, así como el aeropuerto de Guadalajara y el de Puerto Vallarta. “No ha existido ninguna cancelación de ruta en ninguno de los 70 aeropuertos que tenemos en nuestro país”, indicó.

