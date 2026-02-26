La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reunió este jueves en Palacio Nacional con Henrique Braun, director ejecutivo global de Coca‑Cola.

De acuerdo con la mandataria federal, Braun le informó de una inversión de seis mil millones de dólares en México.

Además, detalló que el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llegará mañana, viernes 26 de febrero, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Lee también Alcalde: días contados para icónica “tómbola” de Morena; con reforma electoral, candidatos plurinominales se elegirán por encuestas

Sobre el sábado 27 de febrero, Sheinbaum Pardo indicó que Guadalajara será el primer lugar de visita de este trofeo.

“Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar”, expresó en sus cuentas oficiales.

Lee también Diputados preparan discusión de reforma electoral “sin fast track”; Congreso tiene hasta mayo para aprobarla: Monreal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em