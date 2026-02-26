Más Información

La presidenta informó que se reunió este jueves en Palacio Nacional con Henrique Braun, director ejecutivo global de Coca‑Cola.

De acuerdo con la mandataria federal, Braun le informó de una inversión de seis mil millones de dólares en México.

Además, detalló que el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llegará mañana, viernes 26 de febrero, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sobre el sábado 27 de febrero, indicó que Guadalajara será el primer lugar de visita de este trofeo.

“Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar”, expresó en sus cuentas oficiales.

