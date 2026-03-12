El gobernador Samuel García señaló que al prestigio a nivel nacional con que cuenta Nuevo León, el Gobierno del Estado ha sumado en cuatro años la fama internacional.

Durante la 105 Asamblea General Ordinaria de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces del Estado (Caprobi), donde tomó protesta a Luis Sada Guajardo como nuevo Presidente para el periodo 2026-2028, García Sepúlveda manifestó que la promoción que viene realizando su administración en el exterior convierte a Nuevo León en el mejor estado para la inversión nacional y extranjera.

“No hay duda, ninguna duda que Nuevo León en México tiene una muy buena fama de que somos gente trabajadora, gente de mucho esfuerzo y que somos el motor y la industria del país, eso nadie nos lo puede rebatir, nos lo hemos ganado a pulso”, expresó.

“Algo de lo que estoy orgulloso es que en estos cuatro años hemos hecho el esfuerzo de también tener buena fama a nivel internacional… Hoy sí somos tema cuando se habla de Nearshoring, hoy sí somos tema cuando se habla de cadena de suministros”, agregó.

El gobernador también exhortó a los integrantes de la Caprobi y a los demás actores políticos a trabajar de la mano con la autoridad en bien del desarrollo de Nuevo León.

“Cuenten con nosotros, nos queda un año y medio, queremos cerrar muy fuertes, queremos resolver los pendientes que quedan y va a ser juntos, va a ser de la mano y no solo me refiero a Cámaras, me refiero a alcaldes, me refiero a industrias, me refiero a diputados que también están hoy aquí.

“Hoy tenemos dos alicientes o dos beneficios que antes no se había para resolver los problemas. La tecnología, por un lado, que hay que explotar y el Mundial por el otro”, señaló.

