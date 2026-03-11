Chilpancingo, Guerrero.- El gobierno de Guerrero emitió la convocatoria para incorporar a 20 mil mujeres de 30 municipios del estado al programa de Tarjeta Violeta. A partir del próximo 18 de marzo y hasta el 17 de abril las interesadas se podrán inscribir para recibir los beneficios que les permitan mejorar su calidad de vida.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena), en la reunión con el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, expresó que el programa ha dado resultados importantes, pues en 2025 más de 10 mil mujeres concluyeron algún grado educativo, muchas de ellas mayores de 25 años que habían dejado sus estudios y que, gracias a este apoyo, pudieron retomarlos.

“La Tarjeta Violeta es mucho más que un apoyo económico; es un programa integral que impulsa la inclusión laboral, el acceso a la educación y mejores oportunidades para las mujeres”, aseveró la mandataria suriana.

Dijo que la iniciativa forma parte de la política social que busca consolidar la Ley de Bienestar, con el propósito de garantizar que estos apoyos continúen y no haya retrocesos en los derechos de las mujeres.

En su momento, el secretario Gordillo Oliveros explicó que las beneficiarias del programa en 2025 deberán reinscribirse, ya que se trata de un nuevo ejercicio fiscal y así lo establece la normatividad.

Además especificó que durante el 2025 el programa brindó más de 61 mil atenciones a más de 20 mil mujeres, mediante cursos, capacitaciones, consultas médicas, terapias psicológicas y procesos educativos en tres ciclos del programa.

En tanto, el IMSS Bienestar otorgó más de 22 mil atenciones médicas, el ICATEGRO impartió más de 20 mil capacitaciones, mientras que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ofreció 4 mil 300 atenciones, en coordinación con más de diez dependencias del gobierno estatal.

Gordillo Oliveros informó que la región Montaña es considerada prioritaria, prueba de ello es que más de 2 mil 900 mujeres fueron beneficiadas, de las cuales mil 917 participan en procesos de alfabetización en primaria y secundaria, con atención en lengua indígena y español, mientras que 700 concluyeron su preparatoria.

