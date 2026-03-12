Pachuca.- Por recomendaciones de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, y ante la alerta roja por fuertes vientos, fueron cancelados los eventos del gobernador Julio Menchaca Salazar que estaban programados para realizarse este día en el municipio de Apan, Hidalgo.

Protección Civil emitió esta mañana una alerta roja ante rachas de viento que rondan los 46 kilómetros por hora, por lo que pidió a la población extremar precauciones en diversas regiones del estado.

Se señaló la posibilidad de caída de ramas, árboles y objetos sueltos, así como el desprendimiento de láminas, losas, lonas o techumbres. También se advirtió sobre tolvaneras en caminos y carreteras, así como la posible propagación de incendios en pastizales y zonas forestales.

Derivado de ello, se informó que, tras el dictamen emitido por esta dependencia, fue necesaria la cancelación del evento denominado “Rutas de la Transformación”, que estaba programado para este día en el Recinto Ferial del municipio de Apan, y que sería encabezado por el gobernador Julio Menchaca.

Se indicó que para priorizar la integridad de la población se determinó suspender la actividad. Dentro de las Rutas de la Transformación se realiza la llamada Feria de Servicios, en la que se supervisan obras, se realizan visitas sorpresa a centros de salud y reuniones con beneficiarios. Sin embargo, todas las actividades tuvieron que ser suspendidas.

